Hämeenlinnan Kaupunkikeskustayhdistys ideoi uusille asukkaille oman verkostoitumisillan – Tapahtumasta on tarkoitus luoda pysyvä toimintamalli

Hämeenlinnan Kaupunkikeskustayhdistys järjestää yhteistyökumppaneiden kanssa uusien asukkaiden verkostoitumisillan torstaina 28.4. kahvila Villa Marengissa kello 18.

Illan tarkoituksena on toivottaa uudet asukkaat tervetulleeksi ja tutustuttaa heidät kaupungin tarjontaan sekä toisiinsa.

– Yhdistyksen hallituksessa istuva Karoliina Frank toi idean lomamatkaltaan Belgiasta. Hämeenlinnaan muuttaa vuosittain paljon uusia ihmisiä. Mietimme, miten kotiuttaisimme tapahtuman myös meille, Kaupunkikeskustayhdistyksen palvelupäällikkö Sari Hagemeier kertoo illan synnystä.

Yhdistyksessä pohdittiin, että osalla kaupunkiin muuttavista on sosiaaliset verkostot valmiina, osan kohdalla niitä syntyy työn tai opiskelun kautta, mutta on myös niitä, joiden on vaikea löytää uusia ihmissuhteita ja synnyttää aitoa suhdetta uuteen kotikaupunkiin.

– Esimerkiksi Facebookin Hämeenlinna-ryhmässä kysellään paljon, mitä täältä löytyy. Niihin kysymyksiin pyrimme vastaamaan. Tavoitteena on kertoa muuttajille, mistä palvelut ja harrastukset löytyvät, sekä saada ihmiset tutustumaan toisiinsa ja verkostoitumaan.

Kaupunki ja sen palvelut tutuiksi

Tapahtuman järjestää Kaupunkikeskustayhdistys. Kumppaneina illassa on muun muassa keskustan yrittäjiä sekä Keskikaupungin Asukasyhdistys.

– Yhteistyökumppaneita on tullut todella hyvin mukaan ja olemme saaneet esimerkiksi teatteri-, uimahalli- ja kesäteatterilippuja arvontapalkinnoiksi.

Tilaisuudessa ”seremoniamestari” kertoo kaupungista ja kannustaa tutustumaan toinen toisiinsa.

Paikalle kutsutaan myöhemmin mahdollisesti muutaman kaupungin ja asukkaiden hyvinvoinnin sekä kotiutumisen kannalta merkittävän toimijan edustaja kertomaan toiminnastaan tai tarjoamistaan palveluista.

– Ensimmäisellä kerralla osallistujille järjestetään kysely, jolla kartoitetaan heidän toiveitaan ja sitä, miten kaupungin toimijat voisivat parantaa kotiutumista uuteen kotikaupunkiin. Luvassa on myös vapaata keskustelua sekä arvontaa.

Jatkoa luvassa mahdollisesti syksyllä

Kyseessä on pilotti. Tavoitteena luoda tapahtumasta pysyä toimintamalli kaupungille.

– Ensimmäinen kerta on kokeilu. Jatkoa suunnitellaan palautteen perusteella.

Myöhemmin iltaa on tarkoitus järjestää teemoittain ja eri paikoissa, sekä suunnata se eri kohderyhmille, kuten lapsiperheille.

– Seuraava tapahtuma olisi mahdollisesti syksyllä Verkatehtaalla esimerkiksi yhteistyössä teatterin tai urheiluseuran kanssa.

Iltaan ovat tervetulleita noin vuoden sisällä Hämeenlinnaan muuttaneet, sekä kaikki itsensä täällä uudeksi tuntevat.

– Olemme tästä tapahtumasta tosi innoissamme ja toivon, että se herättää kiinnostusta.