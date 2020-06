Hämeenlinnan kaupunkipyörille halutaan jatkoa - Pyöräilyn edistäminen etenee Rapamäkeä madaltamalla

Pyöräilyviitoitus uudistuu tänä kesänä Hämeenlinnassa, Hattulassa ja Janakkalassa, kunhan uudet opasteet saadaan asennettua paikoilleen.

Kaupungin pyörätiehankkeet keskittyvätkin lähivuosina pyöräilyn houkuttelevuutta laskevien ongelmakohtien poistamiseen.

Ahvenistontiellä suunnitellaan Rapamäen huipun ohittamista uudella pyörätiellä ja jalkakäytävällä, jotka kulkisivat alempana mäessä. Tämä voisi liikennesuunnittelija Kimi Känkösen mukaan toteutua jo ensi vuonna.

Hämeenlinnan keskustan läpi Sibeliuksenkadulla kulkevan etelä-pohjoissuuntaisen pyöräyhteyden rakentaminen alkaa lähivuosina. Rakentamista on jo lykätty ykköskorttelin ja toriparkin kohtaloa ratkottaessa, mutta maankäytön suunnittelujohtajan Niklas Lähteenmäen mukaan niitä ei voida enää odottaa.

– Oli pysäköintihankkeen lopputulos mikä tahansa, niin keskustaan tarvitaan pyörätie.

Säässä kuin säässä

Hämeenlinnassa viime kesän ja talven aikana kokeillusta julkisten kaupunkipyörien vuokraamisesta saatiin hyvät kokemukset ja kaupunkipyöristä halutaan joskus lähitulevaisuudessa pysyvä osa kaupungin joukkoliikennettä.

Viime viikolla järjestetyssä Hämeenlinnan kaupunkirakenteen avoimessa verkkoseminaarissa Hämeen ammattikorkeakoulun HAMK Smart -tutkimusyksikön Elina Lämsä kertoi kokemuksia ja havaintoja lähes vuoden mittaiseksi venyneen ensikokeilun tuloksista.

15 pyörän ja 6–8 pyöräaseman järjestelmässä käyttö painottui Hämeenlinnan keskustan liepeille, vaikka kesäkeleillä jotkut lähtivätkin sähköavusteisilla pyörillä huviretkille rantoja pitkin.

Eniten matkoja tehtiin keskustan ja HAMKin Visamäen kampusalueen välillä. Sää ei vaikuttanut pyörien suosioon.

– Ne, jotka löysivät kaupunkipyörät, käyttivät niitä säässä kuin säässä, Elina Lämsä sanoi.

Toistaiseksi tauolla

Kaupunkipyöriä on käytössä jo useissa suomalaiskaupungeissa ja osassa ne ovat ajossa ympäri vuoden.

Pyörien käyttö on lisääntynyt joka vuosi, mutta nykymallin heikkoutena nähtiin monista eri toimijoista johtuva monimutkaisuus. Joka kaupunki vaatii oman sovelluksen ja maksutavan.

Yhtenä ratkaisuna on nähty esimerkiksi Helsingin ja Seinäjoen välisen kasvukäytävän kaupunkien yhteisen kaupunkipyöräjärjestelmän toteuttaminen. Se voisi tapahtua viiden vuoden päästä, kun Helsinki uusii oman järjestelmänsä.

Hämeenlinnassa kaupunkipyörät ovat toistaiseksi tauolla. Suunnitelmissa on vakinaisen järjestelmän käyttöönottaminen aikaisintaan vuonna 2023.

– Meillä on nyt hyvä käsitys siitä, millainen järjestelmän tulisi olla. Koko ala on juuri nyt kehitystilassa koko Suomessa ja mielenkiinnolla odotetaan, millaisia ratkaisuja on käytössä muutaman vuoden sisällä, Niklas Lähteenmäki sanoi.

Elina Lämsän mukaan Hämeenlinnan kokoisessa kaupungissa toimivan kaupunkipyöräjärjestelmän vähimmäiskoko olisi 250 pyörää.