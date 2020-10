Hämeenlinnan Korjaamolla halutaan löytää suunta sitä hakeville nuorille – Tarjolla töitä, seuraa ja mahdollisesti ammattitutkinto

Tänäkin syksynä osa nuorista jäi ilman koulu- tai työpaikkaa. Kankaantakana keväällä aloittanut Samaria-järjestön Korjaamo haluaa estää syrjäytymistä ja löytää nuorille uuden suunnan.

Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman Korjaamon päivätoiminnassa järjestetään matalan kynnyksen työtoimintaa. Kohderyhmänä ovat etenkin 18–29-vuotiaat nuoret, mutta vanhemmillekin voidaan tarjota apua. Alue on täysin päihteetön.

– Yritämme tavoittaa etenkin nuoria tässä vaiheessa elämää, jotta saisimme ohjattua heitä polulla eteenpäin, Korjaamossa työskentelevä Ida Bois kertoo.

Perinteinen koulunpenkki ei sovi kaikille

Korjaamossa on mahdollista suorittaa toisen asteen ammattitutkinnon osanäyttöjä osana kuntouttavaa työtoimintaa tai työkokeilua. Kuntouttava työtoiminta on sosiaalipalvelu henkilöille, jotka eivät työ- ja toimintakykynsä rajoitusten vuoksi voi osallistua julkisiin työvoimapalveluihin tai työhön.

Opiskelu toteutetaan yhteistyössä aikuiskoulutuskeskus Taitotalon kanssa. Opiskeltavia aloja ovat esimerkiksi sosiaali- ja terveysala, rakentaminen ja media-ala.

Opinnoissa tähdätään kokonaiseen tutkintoon, mutta opiskelu suoritetaan joustavasti ja osanäyttö kerrallaan sitä mukaa kuin taitoja kertyy. Tapa sopii esimerkiksi niille, joilla on ollut erilaisista syistä vaikeuksia päästä kouluun tai työelämään, tai tutkinnosta puuttuu pieni palanen.

– On monia, joille koulussa istuminen ja kuunteleminen ei ole oikea oppimisen tapa. Oikealla oppimisen tavalla heistä heistä saadaan hyviä työntekijöitä.

Bois toteaa yleiseksi ongelmaksi sen, että ihmisiltä löytyy hajanaista työkokemusta, mutta ei todistusta osaamisesta. Korjaamosta eteenpäin siirtyessään nuori voi esittää hankkimiaan papereita. Osa nuorista innostuu toiminnan kautta myös hakemaan ammattikouluun tai hakeutumaan oppisopimuskoulutukseen.

Keskusteluapua ilman jonottelua

Päivätoimintaan kuuluu myös nuorisokahvila ja toimintaryhmät. Kahvilaa pyörittävät työtoiminnassa mukana olevat. Toimintaryhmien teemana on muun muassa liikunta, kokkailu ja vertaistuki.

Osa Korjaamon työntekijöistä on päätynyt työhön oltuaan itse ensin avun piirissä. Työntekijöiden tiimi on moniammatillinen, ja siihen kuuluu esimerkiksi sairaanhoitaja ja sosionomi. Korjaamossa nuorille tarjotaan mahdollisuutta tavata sairaanhoitajaa tai terapeuttia ilman jonottelua.

Yksikkö aloitteli toimintaansa keväällä, juuri kun koronavirus sulki koko Suomen. Nyt toiminta on lähtenyt käyntiin ja tällä hetkellä opintopolussa on mukana noin 10 henkilöä. Tämän lisäksi useita kymmeniä on mukana perinteisissä työtoiminnan muodoissa ja ryhmissä, joihin Korjaamon kautta voi myös osallistua. Korjaamo toivoo tavoittavansa jatkossa lisää nuoria ja tietoisuutta työmuodolle.

Nuori voi vaikuttaa paikan valintaan

Kuntoutuspalveluista sovitaan aina sosiaalityöntekijöiden kanssa, mutta nykyään nuori voi vaikuttaa paikan valintaan itse paljon. Samarian työntekijät pohtivat yhdessä sosiaalityöntekijöiden kanssa, löytyykö heiltä henkilön kaipaamia palveluita.

– Tällaista mahdollisuutta kannattaa ehdottomasti kokeilla etenkin tällaisena epävarmuuden aikana, eikä se vaadi mitään loppuelämän sitoutumista.