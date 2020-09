Sheltit ja niiden omistajat ulkoilevat yhdessä Aulangolla joka sunnuntai – "Hauskaa pidetään hihnan molemmissa päissä"

Aulangon lenkkipoluilla saattaa kohdata pitkäkarvaisia hännänheiluttajia reippailemassa ryhmässä. Kylpylältä tai ulkoilumajalta lähtee joka sunnuntai puolenpäivän aikaan joukko shetlanninlammaskoiria perheenjäsentensä kanssa yhteiselle kävelylle.

– Hauskaa pidetään hihnan molemmissa päissä, omistajat kiteyttävät tapaamisien annin.

Kaikki alkoi toissa talvena, kun Pirkko Karhi kysyi Facebookissa, tietääkö kukaan, onko rodun koirilla kaupungissa yhteisiä kokoontumisia. Teija Lehtonen tarttui ensimmäisenä ideaan, ja siitä avautui Hämeenlinnan seudun shelttien yhteinen taival. Parhaimmillaan mukana on ollut 21 koiraa.

Rohkeutta koirakavereista

Pirkko ja Olli Karhilla on kaksi shelttiä, 5-vuotias Meri ja 4-vuotias Riki.

– Olemme huomanneet, miten erilaisia kaikki koirat ovat luonteeltaan. Niillä on myös kokoeroja. Mutta luonne niillä on hyvin sopuisa, siksi niiden kanssa on mukana kulkea. Ne eivät tappele eivätkä rähise, he sanovat.

Piia Nylund tulee tapaamisiin Tervakoskelta. Hänellä on kaksi koiraa, mutta vain toinen niistä, 4-vuotias Fanny, oli mukana tällä kertaa.

– Tämä on siitä parasta, että kun rotu on varautunut, niin kuin omakin koirani on, kavereitten kanssa niistä tulee rohkeampia. Ja kun ne näkevät useammin, ne tottuvat toisiinsa ja kaikkiin muihinkin kulkijoihin, hän iloitsee.

Nylundilla oli aiemmin lapinkoira, mutta se tuntui hänestä liian isolta.

– Sheltti on niin kuin kainalon kokoinen, ja minulla onkin näitä molempiin kainaloihin. Essi täyttää nyt jo 11 vuotta, se jäi kotiin.

Sirpa Seppäsen 2-vuotias Rolle on hänen ensimmäinen koiransa.

– Ajattelin, että sheltin kanssa on helppo pärjätä. Se on niin kiltti, että en saa siitä pulmakoiraa tekemälläkään. No, haukkumisen suhteen se vähän sitä on, mutta sen kanssa voi tehdä kaikkea kivaa. Koira on kaunis ja sopivan kokoinen, se jaksaa lenkkeillä mutta ei vaadi joka päivä kymmentä kilometriä.

Teija Lehtosen Rico aloitti lenkkeilyn jo pienenä.

– Se on oppinut toisilta koirilta paljon. Muut laittavat sitä vähän niin kuin ruotuun, vaikka on sillä kotona omakin opettaja Miro, hän kertoo.

Vapaamuotoista toimintaa

Kukaan shelttikerhoon kuuluvista ei oikeastaan tuntenut toistaan entuudestaan. Nyt juttu luistaa kuin vanhoilta tutuilta, ja he saavat toisiltaan myös hyviä vinkkejä ja neuvoja.

– Tämä on hauskan vapaamuotoista, tullaan mukaan jos päästään. Itsekin tulee samalla käveltyä pidempiä lenkkejä. Tunnin vähintään kävelemme, joskus kaksikin. Pisin lenkki on ollut kuusi kilometriä Aulangonjärven ympäri. Kävely on rauhallista, ja välillä pysähdellään, he kertovat.

– Ihmisiäkin on kiva nähdä, mutta kyllä me tätä koirille teemme, että niillä on kiva tavata toisiaan, Olli Karhi hymyilee.

Välillä Renkoon visiitille

Viime sunnuntaina lenkin lähtöpaikkana oli ulkoilumaja, välillä se on ollut kylpylän parkkialue. Tänä sunnuntaina kello 12 porukka vierailee poikkeuksellisesti Rengon uudessa Rekkumesta-puistossa. Rotuyhdistys tukee vierailua, sillä se on hyvillään Hämeenlinnan seudun vertaistoiminnasta.

Mukana ryhmässä on ollut koiria myös kauempaa, kuten Riihimäeltä, Forssasta ja Urjalasta. Porukka pyrkii kävelemään sellaisissa paikoissa, joissa koirat saavat olla hetken irtikin.

– Muut suhtautuvat yleensä suopeasti, mutta muutama on irrallaan pitoa paheksunut, jos on vaikka ollut allergiaa. Silloin otamme koirat heti kiinni, omistajat sanovat.