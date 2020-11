Hämeenlinnan taidemuseossa vietetään ITE-taiteen juhlaa – Esillä on karhupatsaita ja bling blingiä outsider-taiteella höystettynä

Punainen karhu ja tyttö istuvat runsaan pitopöydän ääressä. Kyseessä on kuvanveistäjä Tapani Kokon veistosinstallaatio Kattaus kahdelle, Hämeenlinnan taidemuseossa esillä olevat ITE-taiteen 20-vuotisjuhlanäyttelyn avainteos.

Taidemuseo tarjoaa monipuolisen ja värikkään kattauksen nykykansantaidetta nyky- ja outsider-taiteella maustettuna.

Näyttelyn ovat kuratoineet taiteen tutkija Minna Haveri, tuottaja Liisa Heikkilä-Palo sekä ITE-amanuenssi Elina Vuorimies ja se on tuotettu yhteistyössä K.H. Renlundin museon ja Oulun taidemuseon kanssa.

Kaikille aisteille iloja

Moottorisahalla veistetyt karhupatsaat ovat tunnetuimpia ITE-taiteen muotoja Suomessa.

– Moni on lähtenyt liikkeelle karhupatsaasta. Veistäjät sanovat, että se syntyy helposti yhdestä pöllistä. Karhu on myös suomalaiseen mytologiaan kuuluva toteemieläin, Vuorimies kertoo.

Myös tunnetuimpiin nykykuvanveistäjiimme lukeutuva Tapani Kokko on tarttunut karhuaiheeseen.

– Kokko luo moottorisahalla karnevalistisia, humoristisen vakavia puuveistoksia. Hänen väriä hehkuvat ja ilotulitusta aisteille tarjoavat veistoksensa ovat saaneet vaikutteita ITE-taiteesta ja eteläamerikkalaisesta kansantaiteesta, Vuorimies esittelee.

Leikkisää ja kekseliästä

Näyttelyn nimenä on Kohtalona luovuus – ITE ja kumppanit. Kuraattorien mukaan luovuus on elämäntapa, intohimo, jopa pakkomielle. ITE-taiteilijoilla on omat elämänfilosofiansa ja he uskaltavat ajatella omaleimaisesti, myös kriittisesti ja protestihenkisesti.

Protestihenkisyyttä edustavat muun muassa Tyyne Esko, Ensio Tuppurainen ja Jyri Rastas. Nykykansantaiteen arvostus on noussut sitä mukaa, kun ala on saanut julkisuutta ja osa tekijöistä on kokenut arvonnousun kylähullusta taiteilijaksi.

– ITE-taide sanallisti kansantaiteen tekemisen 20 vuotta sitten. Käsite syntyi, kun Maaseudun Sivistysliitto ryhtyi kartoittamaan kotimaista nykykansantaidetta 1990-luvun lopussa. Ensimmäinen näyttely pidettiin Kaustisen kansantaiteenkeskuksessa 20 vuotta sitten. ITE on lyhenne sanoista itse tehty elämä. Se viittaa itseoppineisuuteen, kansanomaisuuteen ja siihen, kuinka tekijät rakentavat käsillä tekemisen kautta omaa tarinaansa, Heikkilä-Palo ja Haveri kertovat.

ITE-taidetta voi luonnehtia myös rosoiseksi, reheväksi, ennakkoluulottomaksi, leikkisäksi ja kekseliääksi.

ITE-taide vaatii tilaa

Osa näyttelyn taiteilijoista on jo edesmenneitä, mutta mukana on myös nuorempia tekijöitä, kuten esinekoosteteoksia rakentava Hanna Viitala. Viitalan teokset heijastelevat naiseuden muinaisia myyttejä ja ovat täynnä bling-blingiä ja koristeita.

Heikkilä-Palo kertoo Viitalan työskennelleen media- ja mainosalalla, palaneen loppuun ja löytäneen ITE-taiteen Kankaanpään taidekoulun kurssilta.

– ITE-taiteilijat tekevät taidetta arjen ja ympäristön ehdoilla. Nykykansantaide kertoo elämän kokoista ja tekijänsä näköistä tarinaa. ITE-taide vaatii yleensä tilaa ja levittäytyy liitereihin, takapihoille ja puutarhoihin.

Näyttelyssä on mukana myös runsaasti valokuvia ITE-taideveistospuistoista, kuraattorit esittelevät.

Veijo Rönkkösen veistospuistossa Parikkalassa on noin 500 veistosta, joista liki 250 savista joogaajaveistosta, taiteilijan omakuvaa ja Alpo Koivumäen puistossa Kauhajoella kierrätysmateriaalista, romuraudasta ja muovisista rehusäkeistä rakentuneita savannin eläimiä.

Sairaalan asuntolassa syntyy kuvia busseista

Näyttelyssä on mukana myös eurooppalaisia outsider-taiteen edustajia, kuten hollantilaisen Paulus de Grootin ekspressiivisiä maalauksia ja venäläisen Juri Kolzovin piirroksia.

Outsider-taide tarkoittaa taidemaailman käytäntöjen, kuten taidekoulutuksen, galleriamaailman ja apurahajärjestelmän ulkopuolella tehtyä taidetta.

Outsider-taiteilijat tekevät taidettaan arjen ympäristöissä tai hoitolaitoksissa ja jotkut tarvitsevat erityistä tukea taiteen tekemiseen. Kolzov asuu Pietarissa neuropsykiatrisen sairaalan asuntolassa ja hänen erityisen mielenkiintonsa kohteena ovat bussit.

Kohtalona luovuus – ITE ja kumppanit -näyttely on esillä Hämeenlinnan taidemuseon Engel-makasiinissa 7.3.2021 asti. Näyttelyssä järjestetään lyhyitä yleisöopastuksia sunnuntaisin kello 11.30 ja kello 14.