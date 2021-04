Hämeenlinnan torin Kahvijussi saa uuden vetäjän – "Olen tottunut työskentelemään säiden armoilla"

Torin Kahvijussi sai uuden yrittäjän.

Henri Purhonen otti vetovastuun, kun edellinen omistaja Kati Hirvihuhta luopui toiminnasta.

Urheilukauppiaana tunnettu Purhonen lopetti pari vuotta sitten Intersportin luotsaamisen ja teki sen jälkeen rakennusmittauksia.

– Asiakaspalvelua tuli ikävä, Purhonen sanoo ja hieroo käsiään yhteen, sillä nyt on asiakaspalvelua luvassa koko rahan edestä.

– Makeaa päästä höpöttelemään ihmisten kanssa.

Kahvijussilla on pitkät perinteet Hämeenlinnan torilla.

– Kahvila on hyvin hoidettu, joten tähän on helppo tulla yrittäjäksi, kun konsepti on kunnossa.

Purhonen aikoo tuoda toimintaan myös omia ideoitaan. Ensimmäisenä hän laajentaa Kahvijussin aukioloaikoja, joten asiakasrajapinnassa saa olla kaiken päivää.

Huhtikuun kahvila on auki säävarauksella. Sen jälkeen aamusta iltaan joka päivä.

Pullia ja kuumia koiria

Purhonen tunnustautuu intohimoiseksi kotikokiksi, kuten kuulemma kaikki Purhosen suvun miehet.

Purhonen ja Vellu Laitinen panivat vuonna 2018 pystyyn Henry’s hotdogin, jolla he kiersivät festareita. Nyt hodarit tekevät paluun Kahvijussin tarjonnassa.

Purhonen aikoo leipoa itse myös Purhosen pullaa.

Kardemummalla vai ilman?

– Kardemummalla, kierrepullia meidän äidin salaisella reseptillä.

Kahvijussin aamupala on ollut suosittu, joten sitä jatketaan.

Purhosella on myös bändi Salo-Purhonen duo. Elävää musiikkia on siis luvassa Kahvijussin asiakkaille.

”Patoutunutta tarvetta”

Urheilukauppa pyörii Purhosen mukaan säiden armoilla. Niin myös torimyynti.

Kaupungin linja on ollut, ettei torille saa rakentaa kiinteitä rakennelmia.

Purhonen toivoo tähän muutosta, koska hän haaveilee, että voisi rakentaa Kahvijussin yhteyteen kiinteämmän terassin, jossa voisi juoda kahvia pidempään syksyyn asti ja pitää kahvilaa auki mahdollisesti myös talvella.

Purhonen työllistää yrityksessä vaimonsa ja Kahvijussissa työskennelleen Tuulan sekä ottaa pari osa-aikaista kesätyöntekijää.

– Käsipareja tarvitaan, kun aukioloaika laajenee.

Purhonen odottaa kevättä ja kesää innolla, koska hän näkee, että torikahviloille on markkinarakoa. Lisäksi hän ajattelee, että koronan vuoksi ihmisillä on patoutunutta tarvetta lähteä kahville sitten kun se on mahdollista.

Kahvijussi aukeaa lauantaina 10.4. Säävaraus.