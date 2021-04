Hämeenlinnan uimaseura pöyristyi, kun uimahalli aiotaan sulkea harjoittelijoilta kuukauden etuajassa – Puheenjohtaja: Muiden lajien harrastuspaikat aukeavat, meiltä viedään toimintaedellytys

Uimahalli on ollut yleisöltä suljettu, mutta koululaiset ja Hämeenlinnan uimaseura ovat voineet käyttää sitä koronasulun aikana. Nyt halli suljetaan myös heiltä kuukautta normaalia aikaisemmin, huhtikuun lopussa.

Päätös on Hämeenlinnan uimaseuralle märkä rätti vasten kasvoja, etenkin, kun siitä kuultiin vasta viime viikolla.

– Tämä on iso isku ja täydellinen tyrmistys. Muille lajeille paikat aukeavat, mutta meiltä viedään viimeinenkin edellytys toimia, sanoo seuran johtokunnan puheenjohtaja Pia Viskari.

Monia lajeja voi treenata korona-aikanakin ulkona, mutta uintia ei. Ahveniston maauimalakin aukeaa vasta 29. toukokuuta.

– Tietenkin lapset ja nuoret ovat tehneet kuivaharjoittelua, mutta se ei vie lajia eteenpäin, sanoo seuran toimisto- ja kurssivastaava Niina Heikkilä.

Hän muistuttaa, että heinäkuussa on arvokisat ja nyt olisi viimeisin aika, että yli 12-vuotiaat pääsisivät altaaseen harjoittelemaan.

Tähän asti vuonna 2008 ja sitä nuoremmat ovat päässeet halliin treenaamaan, mutta vanhemmat eivät. Seuran kurssitoimintaa on myös järjestetty puoliteholla, jotta rajoituksia on pystytty kirjaimellisesti noudattamaan.

– Toivomme todella, että Hämeenlinnan liikuntahallit vielä pyörtäisivät päätöksensä ja halli voisi olla toukokuun auki, Viskari toivoo.

Se mahdollistaisi kilpauimareiden treenaamisen kisoja varten, mutta myös käynnissä olevan kurssitoiminnan jatkamisen ja uusien uimakoulujen ja intensiivikurssien järjestämisen kesän kynnyksellä.

Koronarajoitusten vuoksi Hämeenlinnan uimaseuran talous on veitsenterällä ja säästöt syöty.

– Pahimmillaan meidän pitää keskeyttää koko toiminta ja lomauttaa kolme työntekijää. Ohjaajilta loppuvat sitten myös työt, Viskari sanoo.

Viskari muistuttaa, että harrastusmaksut ovat murto-osa todellisista kustannuksista.

– Tilanne on meille täydellinen katastrofi. Meillä on uusi hieno halli, jota ei voi käyttää, kun kaupunki sulkee ovet.

Hämeenlinnan liikuntahallien toimitusjohtaja Tuire Pöyhiä vahvistaa, että halli suljetaan huhtikuun lopussa ja alkaa kesähuolto.

Pöyhiän mukaan vielä huhtikuussa on järjestetty koululaisuinteja, mutta toukokuussa niitä ei enää ole. Sen vuoksi halli pannaan kiinni, kun käyttö vähenee.

Uimaseura on käyttänyt hallia koko ajan ja käyttäisi myös toukokuussa. Mitä vastaat heille, kun he ovat tilanteesta aika pahana?

– Ymmärrän kyllä sen hyvin. Uimaseura joutuu nyt kuukaudeksi keksimään muita ratkaisuja. Tämä on kuitenkin Hämeenlinnan liikuntahalleille iso taloudellinen kysymys.

Kuinka paljon säästetään, kun halli suljetaan jo toukokuussa eikä vasta kesäkuussa?

– Asian voi kääntää niin, että meillä on jäänyt nyt 200 000 euroa lipputuloja saamatta, kun emme ole voineet koronan vuoksi ottaa yleisöä sisään. Puhumme aika isoista rahoista.

Hämeenlinnan uimaseura

Perustettu vuonna 1912.

Toiminnassa on mukana vuosittain 600–700 kaupunkilaista.

Seura työllistää kolme kokopäiväistä työntekijää ja noin 30 ohjaajaa.

Vuonna 2020 seura maksoi palkkoja yhteensä 59 ihmiselle. Pääasiassa nuorille, jotka vetävät kurssitoimintaa.

Hämeenlinnan uimaseuran toiminta on ollut kokonaan tauolla koronan vuoksi viime kevään ja joulukuun 2020.

Seura on hyvittänyt kurssimaksuja, jos kurssit on jouduttu keskeyttämään tai niitä on koronan vuoksi peruttu.