Hämeenlinnan Vanhalla kentällä syttynyt innostus vei baseball-tuomariksi ympäri maailmaa – Mika Sarjanen palkittiin liikuntakulttuurin ja urheilun ansiomitalilla

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko myönsi valtion liikuntaneuvoston esityksestä 26. helmikuuta liikuntakulttuurin ja urheilun ansiomitalin kullatuin ristein Mika Sarjaselle.

Hämeenlinnassa koulunsa käynyt Sarjanen on 40 vuoden ajan tehnyt ansiokasta työtä suomalaisen baseballin parissa pelaajana, valmentajana, tuomarina ja erilaisissa luottamistehtävissä.

– Tunnustus tuli täydellisenä yllätyksenä. En osannut ollenkaan odottaa, että jotain tuollaista olisi tulossa, Sarjanen sanoo.

Heitto muutti elämän

Nykyään pääkaupunkiseudulla asuva Sarjanen muistaa ikuisesti päivän, jolloin baseball-kipinä pääsi puraisemaan. Vuosi oli 1981 ja paikkana Hämeenlinnan Vanha urheilukenttä.

– Olin kirjanpitäjänä naisten pesäpallo-ottelussa, kun toisen joukkueen valmentaja kertoi, että baseballia on alettu pelata Helsingissä. Sitten hän näytti syöttämisen mallia ja heitti pallon pukuhuoneen seinästä läpi. Siinä kääntyi minun elämäni suunta, Sarjanen muistelee.

Sarjanen perustu vielä samana vuonna Hämeenlinnaan oman baseball-seuran, Zebrasin, jossa hän sekä pelasi että valmensi ja oli puheenjohtajana kolme vuotta.

– Olin vasta 18-vuotias, enkä tiennyt urheiluseuran pyörittämisestä paljonkaan. Helsingin ja Keravan joukkueissa oli lajin amerikkalaisia harrastajia, joten saimme peleissä turpaan niin, että tukka lähti. Kun lähdin armeijaan, harrastus Hämeenlinnassa hiipui.

Puolueeton suomalainen

Asepalveluksen jälkeen Sarjanen muutti Helsinkiin ja aloitti pelaajana Coasters-joukkueessa. Melko pian hän alkoi keskittyä yhä enemmän tuomarin tehtäviin.

Vuonna 2001 Sarjanen lähti kolmeksi vuodeksi rapakon taakse Texasiin, jossa hän elätti itsensä pääosin tuomaroimalla lukiopelejä sekä nuorten ja jäähdyttelysarjojen otteluita.

– Minulle tuli vain tarve vaihtaa maisemaa ja tuomaroin Jenkeissä yli 700 ottelua.

Sarjanen ei koskaan kokenut, että suomalaista baseball-tuomaria olisi lajin emämaassa vieroksuttu.

– Pikemminkin tuntui, että minua pidettiin puolueettomana, koska en ollut paikallisia, hän tuumaa.

Tuomarintehtävät ovat sittemmin kuljettaneet Sarjasta ympäri Eurooppaa ja nuorten maajoukkueen valmentajana hän on käynyt turnausmatkoilla Japanissa asti.

Lajin kansainvälisyys onkin yksi asia, joka on pitänyt 58-vuotiaan Sarjasen innostusta yllä.

– Tuskin olisin nähnyt kaikkia noita paikkoja ja saanut niin paljon uusia ystäviä ilman baseballia, hän pohtii.

Perunapeltojen aika ohi

Sarjanen on ollut uransa aikana auttamassa alkuun useita suomalaisia joukkueita ja paiskii edelleen hommia lajin eteen.

Varsinaiselta ammatiltaan hän on ambulanssin kuljettaja.

– Tuomaripalkkiot eivät käytännössä kata edes omia kuluja, joten rakkaudesta lajiin tässä on kaikki vuodet pyöritty.

Baseball on 40 vuoden historiastaan huolimatta pysynyt pienten piirien lajina Suomessa. Yksi suuri syy tähän on Sarjasen mukaan ollut asianmukaisten kenttien puute. Viime vuosina tilanne on muuttunut.

– Eihän sellaisille perunapelloille koskaan kehdannut ketään kutsua, Sarjanen naurahtaa.

– Nyt kun Lahteen ja Helsingin Myllypuroon on saatu hyvät kentät, baseballia voidaan tuoda oikein kunnolla esiin.