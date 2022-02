Hämeenlinnassa alkaa maaliskuussa tukitoiminnan ja kriisiauttamisen peruskoulutus vapaaehtoisille – "Mielen hyvinvoinnin tukeminen on kaikille mahdollista"

Hämeenlinnassa on alkamassa ensimmäistä kertaa tukitoiminnan ja kriisiauttamisen peruskoulutus.

Mieli ry järjestää koulutuksen yhteistyössä paikallisen Mieli Hämeenlinnan ja Mieli Akaan kanssa.

Vapaaehtoisille tarkoitettu koulutus starttaa 12. maaliskuuta. Haku siihen on parhaillaan käynnissä.

– Koulutusta järjestetään, jotta vapaaehtoiset tietävät, miten yhdistys toimii ja mitä heiltä tukihenkilöinä edellytetään. On tärkeää ymmärtää, mikä on riittävää, valtakunnallisen Mieli ry:n vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Maria Laine kertoo.

Mieli -yhdistysten perustehtävänä on vahvistaa kaikkien Suomessa asuvien mielen hyvinvointia ja tukea haavoittuvassa elämäntilanteessa olevia.

– Korona-aika on nostanut esille sekä tuen tarvetta että auttamishaluisia ihmisiä, kertoo jo neljä vuotta Hämeenlinnan paikallisyhdistyksessä mukana ollut Laine.

Hämeenlinnan seudulla on järjestetty hyvinvointiryhmiä, luonnossa liikkumista ja yhdessäoloa sekä koulutuksia ajatuksella, että hyvinvointia voi vahvistaa pienillä teoilla.

– Mielen hyvinvoinnin tukeminen on kaikille mahdollista.

Yksittäisten tapahtumien järjestämiseen on löytynyt vapaaehtoisia, mutta pitkäjänteisempää tukitoimintaa on ollut yhdistyksissä hankalaa viedä eteenpäin ilman kunnollista järjestelmää tai koulutusta.

– Yhdistyksissä on ollut iso toive tämänkaltaisesta koulutuksesta. Tänä vuonna kattojärjestö löysi sille rahoituksen.

Mieli ry:llä on kaikkiaan kahdeksan koordinaattoria eri puolilla Suomea.

– Yhteistyössä saamme tästä yleisemmän mallin vapaaehtoistyön koordinoinnille paikallisyhdistyksissä.

Maksuton koulutus sisältää lähitapaamisia, luentoja ja webinaareja. Koulutuspaikka Hämeenlinnassa on vielä haussa.

– Ajatuksena on, että sisältöä on mahdollista suunnata myös osallistujien toiveiden ja odotusten mukaan.

Koulutukseen voivat osallistua yli 25-vuotiaat, joilla on hyvät vuorovaikutustaidot ja oma elämä tasapainossa. Hakeakseen ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen.

Tukihenkilö voi olla avuksi jo läsnäolon, kuuntelun ja empatian keinoin. Suurin toive on halu sitoutua toimintaan.

– Koulutukseen sisältyy tukijakson suorittaminen yhden tuettavan kanssa. Nykyohjeistuksen mukaan tukihenkilönä toimitaan noin kuusi kuukautta. Tavoitteena on löytää toisilleen sopiva tuettava ja vapaaehtoinen Hyvän mielen tukija.

Tukitoiminnan ja kriisiauttamisen peruskoulutukseen haetaan sähköpostitse. Vapaamuotoiset hakemukset tulee lähettää 21. helmikuuta mennessä osoitteeseen maria.laine@mieli.fi.

– Toivottavasti hakemuksia tulee. Otan kaikkiin hakijoihin henkilökohtaisesti yhteyttä ja sovin haastattelun Teamsilla tai kasvokkain, Laine lupaa.

Toinen koulutusjakso on luvassa syksyllä 2022.

– Jos tämän kevään aikataulut eivät käy, koulutukseen on mahdollista osallistua myös syksyllä.

Koulutusta tukitoimintaan

Mieli Hämeenlinna järjestää yhteistyössä Mieli ry:n ja Mieli Akaan kanssa Tukitoiminnan ja kriisiauttamisen valtakunnallinen peruskoulutuksen.

Koulutuksen jälkeen voi toimia Mieli ry:n vapaaehtoistehtävissä Hyvän mielen tukijana esimerkiksi tukihenkilönä.

Koulutuspäivät ovat: la 12.3. klo 10–15 (lähipäivä), to 17.3. klo 9–12 (webinaari), pe 25.3. klo 16.30–19 (lähipäivä), to 31.3. klo 9–12 (webinaari), ma 11.4. klo 18–20.30 (lähipäivä), to 28.4. klo 9–12 (webinaari), la 7.5. klo 10–16 (lähipäivä).