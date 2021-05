Hämeenlinnassa pelätään, että paikallinen verotoimisto ajetaan alas – Ovien ulkopuolella jonottavat asiakkaat ovat tyrmistyneitä: "Miksi meitä kohdellaan näin?"

Päitä puistellaan ja ärräpäitäkin kuulee. Sisä-Suomen verotoimiston Hämeenlinnan toimipisteen ovella on tiistaiaamuna kiukkuisia ihmisiä.

Nykyisin Wähäjärvenkatu 6:ssa oleva toimisto on avoinna vain kerran viikossa kello 9–12 ja monet ovat saapuneet paikalle jo paljon ennen.

Sisälle päästetään kerralla 12 henkeä ja liikuntarajoitteisille on varattu kaksi paikkaa. Muut saavat odotella ulkona.

– Kyllä tässä on ihmettelemistä. Ihmiset eivät pääse sisälle, eikä täällä ulkona ole minkäänlaisia istumapaikkoja, Kyllä minä jaksan seistä, mutta täällä on paljon vanhempia ihmisiä. Ihan hullulta tuntuu, keski-ikäinen mies sanoo.

Hän ei halua kertoa nimeään.

– Pane siihen, että mies Parolasta, ettei jää veronpalautus saamatta.

Vaikeaa ymmärtää

Forssalaiset Armi ja Raimo Inki ovat saaneet lapun, jossa on jonotusnumero.

Verotoimiston nykyiset käytännöt saavat heiltä ytimekkään tuomion.

– Tämä on ihan perseestä. On vaikeaa ymmärtää, miten voi olla näin. Kyllä verotoimisto on aikaansa liian edellä, eivät vanhat osaa hoitaa asioitaan verkossa, Raimo Inki manailee.

Hänen mukaansa asiakaspalvelun sujuvuus oli Hämeenlinnassa huonoa jo ennen koronaa.

– Yli kolme tuntia jouduttiin kerran odottamaan, Armi Inki muistelee.

Ainoa mahdollisuus

Riihimäkeläinen Eila Rinnet on samoilla linjoilla. Verotoimisto lakkautettiin hänen kotikaupungistaan vuonna 2012.

– En tiedä kenen aivopieru sekin oli. Miehelläni ei ole pankkitunnuksia, joten toimisto on ainoa mahdollisuus. Miksi meitä kohdellaan näin, tämän pitäisi olla perusoikeuksiin kuuluva palvelu. Jos et ole digi-ihminen, niin hommasi jäävät hoitamatta, Rinnet tuumaa.

Verojohtaja vastaa

Kaupunkiuutisten saamien tietojen mukaan Hämeenlinnan verotoimistolla on ollut pitemmän aikaa rekrytointikielto. Tämä on synnyttänyt puheita, että toimipistettä oltaisiin ajamassa alas.

Lopetetaanko Hämeenlinnan toimipiste, Sisä-Suomen verotoimiston verojohtaja Sirkku Mäkelä?

– Verohallinto on valinnut tietyt paikkakunnat, joille rekrytoidaan. Rekrytointikielto ei tarkoita sitä, että toimipistettä oltaisiin lopettamassa. Hämeenlinnassa työskentelee noin 160 henkilöä, eikä ole ajankohtaista puhua sen lakkauttamisesta.

Hämeenlinnassa ovet ovat auki vain kolme tuntia viikossa. Miten perustelette tätä ratkaisua?

– Kyllä me tällä hetkellä olemme koronan kurimuksessa ja joutuneet siksi supistamaan asiakaspalvelua. Meillä on paljon riskiryhmiin kuuluvia asiakaspalvelijoita, jotka on väliaikaisesti siirretty pois näistä tehtävistä.

Eikö olisi koronan kannalta turvallisempaa, että aukiolot olisivat väljemmät?

– Nythän on varsinkin koronan aikaan ollut, etteivät asiakkaat toimistoihin tule. Verohallinnolla oli viime vuonna 2,1 miljoonaa asiakasyhteydenottoa, joista yksi prosentti tehtiin toimistossa.

– Hämeenlinnassa kävi 145 asiakasta tammikuussa, 157 helmikuussa, 136 maaliskuussa ja 160 huhtikuussa. Me olemme tehneet ison digiloikan ja niin on asiakaskuntammekin.

Eikö tässä aseteta digipalveluita huonosti hallitsevat ikäihmiset eriarvoiseen asemaan?

– Juuri tästä syystä toivotaan, että digipalveluita hallitsevat asioisivat muuta kautta kuin toimistossa. Olemme myös panostaneet puhelinpalveluun. Meillä on esimerkiksi oma palvelunumero, josta voi tilata verolomakkeita ja palautuskuoren.

Koska Hämeenlinnassa palataan entisiin aukioloaikoihin?

– Tuohon en uskalla ottaa kantaa. Nykyisillä jatketaan elokuun loppuun ja heinäkuun toimisto on suljettuna. Syyskuun alussa sitten mietitään, mutta ainakin aukioloa laajennetaan.

Lue myös:

Hämeenlinnan verotoimisto palvelee vain kolme tuntia viikossa – ”Ei mitään järkeä, että ihmiset kerätään tänne jonottamaan”