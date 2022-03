Hämpton on nyt oikea jazz-city – Arvaatko, mitä täkäläistä paikkaa helsinkiläinen musiikkitoimittaja kehui Suomen parhaaksi?

Linnajazz palaa heinäkuussa kolmipäiväisenä. Myös pitkin kevättä on luvassa rytmiherkkuja.

Hämeenlinnaa voi tänä keväänä kutsua hyvällä syyllä todelliseksi jazz-kaupungiksi. Luvassa on niin monta erilaista jazz-konserttia, ettei sellaista ole vähään aikaan nähty.

– Meillä on kaksi paikallista big bändiä, jotka molemmat esiintyvät Hämeenlinnassa. Sitten on Linnajazz-klubi, joka järjestää tästä eteenpäin kerran kuukaudessa. Lisäksi on vielä viime syksyltä koronapandemian vuoksi siirtyneitä konsertteja, kertoo Linnajazzin toiminnanjohtaja Antti Mustakallio.

Hän kehuu myös esiintyjien korkeaa tasoa. Esimerkiksi ensi lauantaina Suistoklubin lavalle astuva Timo Lassy on Suomen ykkössaksofonisteja. Lassyn rinnalla soittavat alansa huiput rumpali Jaska Lukkarinen ja kontrabasisti Ville Herrala. Kolmikon viime vuonna julkaisema levy on kerännyt kehuja ympäri maailmaa.

– Odotettavissa on kauan kaivattua positiivista energiaa ja vahvaa tulkintaa syvänteitä karttamatta.

Toukokuun lopussa Hämeenlinnan teatterilla nähdään puolestaan Jukka Eskola Soul Trio.

– Jukka Eskola on ehkä Suomen paras jazztrumpetisti. Nyt saadaan siis nauttia tosi korkeatasoisista konserteista, Mustakallio hehkuttaa.

Jazztoimittaja innostui Suistosta

Linnajazz-klubi järjestetään kuluvan vuoden aikana yhdeksän kertaa vuodessa Hämeenlinnan kaupungin ja Musiikin edistämissäätiön tuella.

– Suisto on erinomainen paikka mille tahansa musiikille, mutta sopii oikein hyvin myös jazzin kuunteluun. Pari vuotta sitten Helsingin Sanomien jazztoimittaja kehui sitä yhdeksi Suomen parhaimmista paikoista.

Mustakallio rohkaisee myös sellaisia ihmisiä, joille jazz ei ole entuudestaan kovin tuttua, kokeilemaan Suistoklubilla järjestettäviä tapahtumia.

– Useinhan jazzista pelätään, että ymmärtääköhän siitä mitään. Nämä keikat eivät ole siitä vaikeimmasta päästä. Huippunimistä huolimatta luvassa on helposti lähestyttävää, viihdyttävää ja rytmikästä musiikkia.

Linnajazz täyttää kaupungin

Kevään jälkeen seuraa tietysti jazz-pitoinen kesä, jonka kruunaa heinäkuun viimeisenä viikonloppuna järjestettävä Linnajazz.

– Kaikki vanhat, hyväksi koetut elementit ovat läsnä: sunnuntain piknik-konsertti Linnanpuistossa, lauantain isompi torikonsertti sekä sen jälkeen illalla ravintoloissa on musiikkia.

Lisäksi on maksullisia konsertteja huippuesiintyjineen Suistoklubilla, Hämeenlinnan kirkossa sekä Raatihuoneella.

– Ajatuksena on, että koko viikonlopun ajan musiikki soi kaikkialla.

Kesän tapahtumaa tekee 10–20 henkilön vapaaehtoisporukka.

– He ovat välttämättömiä tapahtuman järjestämiselle, Mustakallio kiittelee porukkaa.