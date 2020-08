Hämptonissa puhutaan: Aulangolla on monta puuta muistoja täynnä

Kaksi vuotta sitten nuori tyttö menehtyi Aulangon puistometsässä ulosajossa, kun auto törmäsi puuhun.

Turmapaikalla on usein kynttilöitä ja kukkia, mutta nyt puuhun on ilmestynyt myös teksti siihen kohtaan, mistä puun kuori on irronnut.

Joku on käynyt kirjoittamassa puun kylkeen Eino Leinon Hautalaulun sanat.

Onnettomuus muistetaan hyvin Hämeenlinnan seudulla, mutta kesän turistit voivat vain tekstistä päätellä, mitä paikalla on joskus tapahtunut.

Aulangolta löytyy muitakin puita, joissa on muistoja ja merkityksiä.

Joutsenlampea kiertävällä polulla on iso siperianpihta, jonka kylkeen rakastavaiset tapaavat kirjoittaa nimikirjaimensa. Puusta on muodostunut eräänlainen lemmenlukon ripustamisen vaihtoehto.

Lemmenlukkoja lukitaan siltoihin, mutta Aulangolla nimikirjaimet voi raaputtaa puun runkoon, jos tilaa vielä on.