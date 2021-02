Hämptonissa puhutaan: Hämeenlinnalaislähtöisestä Peppu-Peurizista tuli nassuttava Pähkinä-Miikka – Jäikö uhmaikä päälle?

Miikka ”Peuriz” Peuravirran pakarat olivat pääosassa Kaupunkiuutisten jutussa 16.10.2002. Tuolloin 19-vuotias nuorimies herätti huomiota osallistumalla Hymy-lehden Komein peppu -kisaan.

Nyt Peuravirta on taas pramilla ja saanut uuden lempinimen Pähkinä-Miikka.

Hämeenlinnalaislähtöinen Peuravirta sai mediahuomion vastustamalla Finnairin maskisuositusta lennolla Oulusta Helsinkiin.

Peuravirralla oli matkaeväänä pähkinöitä, joita hän natusteli. Lentoemäntä huomautti hänelle, että maski pitäisi pitää kasvoilla. Kun syöminen jatkui ja jatkui, lentoemäntä kävi uudestaan muistuttamassa, mutta Peuravirta jatkoi naposteluaan.

Kahden pyynnön jälkeen lentoemäntä toi miehelle varoituksen ja lentokentällä olivat poliisit vastassa. Lisäksi Finnair antoi Peuravirralle puoli vuotta lentokieltoa yhtiön koneissa.

Peuravirta suivaantui ja avautui asiasta Facebookssa.

Missä kuplassa Peuriz elää?

Näinä aikoina on tarvinnut elää jonkin näköisessä omassa kuplassa, jos ei lyhyen lennon aikana voi ottaa muita matkustajia huomioon ja noudattaa annettuja ohjeita.

Korona on maailmanlaajuinen pandemia, josta on uutisoitu vuosi, mutta edelleen näitä oman elämänsä sankareita riittää, jotka toimivat vastoin annettuja ohjeita ja kertovat meille muille, kuinka maailma oikeasti lepää.

Peuravirta saarnaa valtamedian pelottelevan ihmisiä ja syytävän kaikkea paskaa, mutta seuraavassa lauseessa myöntää, ettei ole seurannut mediaa viimeiseen vuoteen.

Yksilöllä on tietenkin oikeus mielipiteeseensä. Eri asia on se, miten sen tuo julki. Ehkä lentoyhtiön sääntöjen noudattamatta jättäminen ja niiden vastustaminen on silti enemmän naurettavaa kuin edelläkävijän sankaruutta.

Taitaa olla jäänyt uhmaikä päälle, Miikka.