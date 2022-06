Hämptonissa puhutaan: Hämeenlinnan teatterilaiset tekivät maihinnousun Viikinsaareen – Iso poppoo tuttuja on kesäduunissa Pyhäjärven laineilla

Viikinsaaren kesäteatterissa Tampereella sai tällä viikolla ensi-iltansa musiikkikomedia Kaidesaaren tanssit.

Tekijöiden nimilistaa katsellessa on pakko hieraista silmiään, sillä porukassa on vino pino Hämeenlinnan Teatterin lavalta tuttuja näyttelijöitä ja muusikoita.

Esityksen ohjaaja on ensinnäkin Johanna Reilin, ja rooleissa nähdään Birgitta Putkonen ja Katariina Kuisma-Syrjä.

Miesnäyttelijöistä Risto Korhonen, Jarkko Tiainen ja Janne Virtanenkin voidaan huoletta omia samaan nippuun, koska kaikki ovat esiintyneet Hämeenlinnassa.

Orkesteria johtava Antti Paranko ja kosketinsoittaja Kalle Penttilä ovat täkäläisiä ja täältä Vanajan rannoilta ovat kotoisin myös toinen kiipparisti Jussi Liimatainen ja rumpali Jaska Salminen.

Ja kermana kakussa on vielä yhtenä vierailevista tähtiartisteista esiintyvä Heidi Kyrö.

Toimitus ei ihmettele yhtään tamperelaisten henkilöstöpolitiikkaa.

Jo maailman sivu on tiedetty, että iso osa Suomen tähtipelaajista ja paras jääkiekko-osaaminen ovat kummunneet Hämeenlinnasta.

On hienoa, että sama asia on ymmärretty myös kulttuurin puolella.

Näytelmän tarina kertoo ihmisistä ja laulukilpailusta tanssilavan pelastamiseksi.

– Esityksessä musiikki sytyttää meitä ja ruokkii tunteita. Esiin nousevat häpeä, riemu, ujous, mustasukkaisuus ja orastava rakkaus. Kaidesaaren tanssit on isosti musiikkinäytelmä, kiitos Carolan upeiden biisien. Osaavan ja laulullisesti lahjakkaan porukan kanssa on ollut hienoa kokea, miten laulu soi. Ja Antti Parangon johtama orkesteri on silkkaa kultaa, hehkuttaa ohjaaja Johanna Reilin.