Hämptonissa puhutaan: Janottaako vanha suola Satu Taiveahoa?

Hämeenlinnassa 2000-luvun alussa vuosia asunut ex-kansanedustaja Satu Taiveaho (sd.) on palannut synnyinsijoilleen Kanta-Hämeeseen. Taiveaho kertoo Facebookissa tehneensä asuntokaupat ja muuttavansa Riihimäelle.

Taiveaho on asunut pari viime vuotta Kymenlaaksossa, jonne hänet houkutteli rakkaus . Värikäs on-off-liitto kouvolalaisen Ville Virtasen kanssa vaikuttaa olevan nyt taas off-vaiheessa, sillä miestä ei ole näkynyt Taiveahon somekuvissa enää vapun jälkeen.

– Elämäntie ei aina mene suunnitellusti. Jos sen ennakkoon tietäisi, niin jotkut mutkat olisivat jääneet tekemättä. Mutta jokainen valinta on tullut tehtyä silloin olemassa ollein tiedoin ja kaikkien parasta ajatellen, sydäntä kuunnellen eikä mikään ratkaisu ainakaan pelkästään huono ole ollut, Taiveaho selittää valintojaan Facebookissa.

Tuttu näky Hauholla ja Lammilla

Kesällä Taiveaho on pyörinyt sijaislapsineen pitkälti Kanta-Hämeessä: vanhempiensa luona Riihimäellä ja ystävänsä tykönä Hauholla. Taiveaho on tuttu näky myös Lammin suunnalla, sillä hänellä on kesäpaikka Padasjoella.

Nyt hän vakuuttaa asettuvansa Riihimäelle pysyvästi.

– Ajatus on, että täältä ei enää mihkään jatketa – ei ainakaan helpolla. Oma koti, oma pesä!

Virka Hämeenlinnassa ei kelvannut

Henkilökohtaisen elämän lisäksi vauhdikasta on ollut myös työrintamalla. Taiveaho on irtisanoutunut virastaan Kymsotelta ja edessä on uusi työ, josta hän on toistaiseksi ollut vielä vaitonainen.

Hänet ehdittiin jo valita virkaan Hämeenlinnassa , mutta hän jätti työpaikan väliin.

– Jouduin valitsemaan kahden hyvän työpaikan väliltä ja tällä kertaa valitsin näin, Taiveaho kertoi viime viikolla Hämeen Sanomille.

Kosintamenoja

SDP:n hämäläiset aktiivit ottivat Taiveahon somepäivityksen riemumielin vastaan. Muun muassa Anne Laatikainen ja Kaisa Lepola toivottivat entisen kansanedustajan lämpimästi tervetulleeksi puolueen teltalle tulevana viikonloppuna Elomessuilla.

Hämptonissa kuiskaillaankin jo, noinkohan vanha suola janottaisi Taiveahoa. Häntä saatetaan kosiskella jälleen Hämeen vaalipiiriin kansanedustajaehdokkaaksi.

Taiveaho itse viittaa uteluille kintaalla, mutta ei toisaalta anna suoralta kädeltä rukkasiakaan .

– Koskaan ei voi sanoa ei koskaan, mutta en ole edes ajatellut ehdokkuutta saati keskustellut sellaisesta kenenkään kanssa. Haluan hoitaa mahdollisimman hyvin ne kaikkein tärkeimmät asiat, kuten sijaisvanhemmuuden, Taiveaho sanoo.