Hämptonissa puhutaan: Kaksintaisteluissa hämeenlinnalaiset vievät muita kuin litran mittaa

Reilusti yli puoleen väliin ehtinyt tv-laulukilpailu The Voice of Finland on ollut hämeenlinnalaisten juhlaa.

Alun perin mukana oli peräti kuusi paikallista kykyä, joista tähtivalmentajat lämpenivät aluksi kaikille muille paitsi iskelmämestari Jari Selanderille.

Viime viikonloppuna kaksintaisteluvaiheessa putosi Sini ja Simi -duosta tunnettu hämeenlinnalainen nuoriso-ohjaaja Sini Anttila. Hänen puolisonsa, duon toinen jäsen Marko Simi pääsi kuusi vuotta sitten yhden stepin pidemmälle.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Apulanta taputti seisaaltaan Anniina Henttoselle

Kirkkaasti jatkoon ovat jo selvinneet Kaurialan lukion viime kevään ylioppilas Silja Muttonen sekä turenkilainen lukiolainen Anniina Henttonen, jotka molemmat jatkavat ensi viikolla alkavaan Knock out -vaiheeseen Maija Vilkkumaan tiimissä.

Tähtivalmentajat kehuivat vuolaasti etenkin Henttosen päättäväisyyttä, voimaa ja karismaa. Anna Puun mukaan hän on suorastaan syntynyt lavalle. Apulannan Toni ja Sipe sekä heidän apuvalmentajansa Tommi Läntinen osoittivat suosiotaan seisten.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Aromaa ja Reilin samassa jaksossa

Vielä parempaa on kuitenkin luvassa. Nelonen julkaisi torstaina videoklipin tulevan sunnuntain lähetyksestä, jossa nähdään Juha Tapion sanoin “kaikkien aikojen kaksintaistelu”.

Siinä hämeenlinnalainen näyttelijä-laulaja Aleksi Aromaa esittää yhdessä kilpakumppaninsa Simo Salimin kanssa Stingin ja Cheb Mamin Desert Rosen, joka saa kaikki valmentajat taputtamaan seisaaltaan.

Ei tarvita ennustajan lahjoja arvatakseen, että Aromaa selvittää tiensä ennakkosuosikkina jatkoon.

Mutta kuinka käy Hämeenlinnassa syntyneen blueslaulajan Sanni Reilinin? Sekin selviää sunnuntaina, kun kaksintaistelut saadaan päätökseen.