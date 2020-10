Hämptonissa puhutaan: Kustannustoimintaa kaupataan miljoonalla eurolla – Juha Vuorinenkin innostui asiasta

Joku väittää, että printtilehti on elähtänyt tuote. Ei suinkaan. Esimerkiksi Kaupunkiuutisten printti on oikein luettu. Auta armias, jos joskus lehti jää jakajalta jakamatta. Siitä ei hyvä heilu.

Onkin aika huutaa kolminkertainen eläköön-huuto! Eläköön, eläköön, eläköön! Lehdestä voi löytää kaikkea viihdyttävää ja uutta ihmeteltävää.

Viime aikoina lentoon on lähtenyt muun muassa Kaupunkiuutisten Kotipörssi-ilmoitus.

Kiinnostusta valtakunnallisesti

Ilmoituksessa myydään viiden kirjan tekijänoikeuksia. Aiheina kirjoissa ovat psykologia, seksi, henkiset, annetaan ja This is my life. Joka ilmoituksesta innostuu, saa tekijänoikeudet itselleen miljoonalla eurolla.

Kyllä. Luit oikein. Miljoonalla eurolla. Kauppasumma tekeekin ilmoituksesta huvittavan, sillä tunnetusti tiedetään, että kirjojen kirjoittajat eivät juurikaan kostu tuotoksillaan kostu. Tekijänoikeudet, kun eivät nykyään ole kovin hyvää kauppatavaraa.

Hauskaa on se, että ilmoitus on saanut ihan uuden lukijakunnan somen ihmeellisessä maailmassa. Ilmoitusta ovat jakaneet niin paikalliset kirjailijasuuruudet kuin myös valtakunnan tunnetut vaikuttajat. Esimerkiksi Juha Vuorinen on lukenut Hämeenlinnan Kaupunkiuutisia tarkkaan ja napannut Instagramiin kuvan ilmoituksesta. Vuorinen pohti postauksessaan seuraavasti: Tämmöistä tää on tää kirja-ala nykyään #tekijänoikeudethaltuun.

Nyt kun Kaupunkiuutisten Kotipörssiä luetaan ympäri Suomea, kannattaa palstalla ilmoittaa. Muistathan kuitenkin, että palsta on tarkoitettu ainoastaan yksityishenkilöiden ilmoituksille.