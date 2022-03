Hämptonissa puhutaan: Leevi and the Leavings veti yhden ainoan livekeikan – Sille on syynsä, miksi se tapahtui juuri Iittalassa

Iittala nousee isoon rooliin vastikään ilmestyneessä Timo Kalevi Forssin kirjassa Leevi and the Leavings – hittitehtaan tarina (Like 2022).

Göstä Sundgqvistin lukiokaverin Reijo Innan vanhemmilla oli kesäpaikka Iittalassa, jossa kaverukset viihtyivät ja musisoivat huvikseen. Innasta tuli bändin rumpali.

Vuonna 1977 Inna toi mökille armeijakaverinsa Risto “Rife” Paanasen, jolle Inna ja Sundqvist soittivat tekemiään biisejä. Kitaristi-basisti Paanasesta tuli pian yhtyeen jäsen – osittain siksi, että “hänellä oli Vauxhall Viva -henkilöauto, jolla bändin oli kätevä kulkea Helsingin ja Iittalan väliä”.

Paanen muistelee kirjassa, että Iittalan mökillä syntyi myös demo Mitä kuuluu Marja-Leena?, joka poiki bändille levytyssopimuksen.

Äimä-Rock sai mammat kiljumaan

Iittalassa tapahtui myös bändin ainoa live-esiintyminen. Kyseessä oli Innan ja Sundqvistin järjestämä Äimä-Rock kesällä 1978. Festarin kolmesta bändistä kahdesta vastasi käytännössä Leevi and the Leavings salanimellä.

Paikalle hommattua hämeenlinnalaista Wild Byrdsia lämmitteli Sundqvistin omia kappaleita sekä italoiskelmiä soittava Rife Paananen ja Kyytipojat. Illan pääesiintyjä koostui samoista tyypeistä, jotka kaahasivat lavan eteen avoautolla. Tarmon Dynamo -nimellä esiintynyt Leevi and the Leavings sai Sundqvistin mukaan “mammat kiljumaan” muun muassa Sex Pistols-covereillaan.

“Emme kuulosta tarpeeksi hyvältä”

Kun Helsingin Sanomat hieman myöhemmin kysyi Äimä-Rockin kokemuksista, Sundqvist kertoi yhtyeen esiintyvän periaatteessa mielellään. “Olemme siinä mielessä epäyhtye, että emme kuulosta tarpeeksi hyvältä lavalla. Ja koska haluamme olla rehellisiä niin itsellemme kuin myös yleisölle, on tässä vaiheessa parasta vain harjoitella.”

Treenivaihe kesti hautaan saakka.