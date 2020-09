Hämptonissa puhutaan: Markku Piri paljastaa Hämeenlinnan opettaneen hänelle kaiken olennaisen suomalaisesta kulttuuripolitiikasta

Hämeenlinnassa asuva taiteilija Markku Piri on kirjoittanut muistelmansa Muodoton elämä.

Hämeenlinnaa käsitellään kirjassa varsin vähän. Ilmeisesti siksi, että Piri ei ole saanut kaupungissa sellaista vastaanottoa ja fanihovia kuin hän olisi toivonut. Ainoastaan positiivisessa valossa mainitaan silloinen Luota-hankkeen vetäjä Hillevi Kaarlenkaski .

Piri tiivistääkin Hämeenlinnan seuraavaan lauseeseen: Minulle Hämeenlinna opetti kaiken olennaisen suomalaisesta kulttuuripolitiikasta ja sen verkostoista.

Mutkat suoriksi

Muistelmissa osansa saa tietenkin Sibeliuksen juhlavuosi, Sibeliuksen syntymäkaupunki -säätiö ja kaupungin luottamusihmiset.

Maakuntalehti Hämeen Sanomia, etenkin kirjassa nimeltä mainitsemattomia kahta toimittajaa, arvostellaan.

Kirjassa Piriä harmittaa se, että ketään ei ristiinnaulittu säätiön toimista, vaikka kaupunki asettikin selvitysmiehen selvittämään säätiön raha-asioita.

Mutkat menevätkin varsin suoraksi, kun samassa kappaleessa taiteilija kirjoittaa: Ketään ei saatettu vastuuseen säätiön toimista. Ilmeisesti ministeriöt ( Erkki) Korhosen kommervenkkien jälkeen kuitenkin kaipasivat edes jotain syntipukkia. Kun Sunny Car Center oli jo julkinen fiasko, sen hallituksen jäsen Iisakki Kiemunki oli helpompi jättää pelastamatta, ja näin saatiin symbolinen uhri.

Varsin erikoinen kahden asian yhdistäminen, mutta taiteilijoille kaikki on mahdollista. Pirihän on tunnettu siitä, että hän on monialataiteilija ja osaa lähes mitä tahansa kodintekstiilien suunnittelusta teatteripuvustuksiin ja lasiteoksiin.