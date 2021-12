Hämptonissa puhutaan: Miten hämeenlinnalaisnuoret onnistuivat ärsyttämään Kurt Cobainin raivon partaalle?

Legendaarinen grungebändi Nirvana esiintyi Suomessa kesällä 1992. Paikalla yhtyettä fanittamassa oli hämeenlinnalainen Anne Tamminen ystävineen. Ystäväporukka maalasi lakanan, jonka toisella puolella kannustettiin Nirvanaa ja toisella puolella keikkansa perunutta Pearl Jamia.

Liki 30 vuoden takaiset tapahtumat nousivat julkisuuteen, kun Helsingin Sanomat kirjoitti syksyllä Nirvanan Suomen vierailusta. Se siteerasi Nirvana-kirjan kirjoittanutta Everett Trueta, joka oli kysynyt aikanaan laulaja Kurt Cobainilta, mitä tämä vihaa eniten kuuluisuudessa.

– Kun yleisön joukossa näkyy kylttejä, jonka toisella puolella lukee Even Flow ja toisella puolella Negative Creep, vastasi Cobain.

“Ei me haluttu ajaa häntä turmioon”

Kohukyltti kuului tietenkin Tammisen poppoolle. Kahden kilpailevan bändin vertailu raivostutti Cobainia niin paljon, että tämä sanoitti Smells Like Teen Spirit -kappaleensa kertosäkeen Ruisrock-lavalla uudelleen toistamaan Pearl Jamin biisin sanoja.

– Ajattelin, että Even Flow -sanojen laulaminen on ehkä vittuilua ja me ollaan vähän ärsytetty sitä sillä lakanalla, Tamminen kertoi nyt Hesarille.

Kaverukset kävivät aiheesta keskustelua myös Tammisen julkisella Facebook-sivulla.

– Me ei oikeesti haluttu ajaa häntä turmioon. Oltiin erittäin viattomia pikku faneja. Näen jo lööpit: ”Ärsyttivätkö suomalaisnuoret Cobainin hengiltä?”

Kuvataiteilijana, kuvataideopettajana ja jazzlaulalajana nykyisin tunnettu Tamminen asuu yhä Hämeenlinnassa. Viime vuonna hän kohautti somessa klassikkomuotokuvia imitoivilla karanteenitaideteoksillaan.