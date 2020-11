Hämptonissa puhutaan: Oman kylän miesjulkkikset pyrkivät nyt kilvan Raatihuoneeseen – Saa nähdä, kuka tarjoaa parhaimmat makkarat

Iisakki Kiemunki (sd.) valittiin viime viikonloppuna SDP:n Hämeen piirin puheenjohtajaksi. Kaikki muistavat, kuinka hän sai politiikasta tarpeekseen ja vetäytyi. Syynä oli muun muassa uusi virka Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin viestintäpäällikkönä.

Nyt Kiemunki on tekemässä paluuta, eikä ole kieltäytynyt kuntavaaliehdokkuudesta ainakaan Hämeen Sanomien haastattelussa. Tosin Facebookissa mies sanoo, ettei ole miettinyt asiaa.

Todennäköistä siis on, että demarien ehdokaslista kaipaa loppuvuodesta vielä yhtä nimeä. Pitääkö Kiemungin sitten uhrautua ja lähteä ehdolle, jos hän on vaalikelpoinen virkansa puolesta? Ihan siitä syystä, ettei hän malta pysyä kulisseissa. Se ei vain sovi miehen pirtaan.

Paikallisia julkkiksia moneen makuun

Torilta voi löytää myös monta muuta oman kylän miesjulkkista vaalimakkaroita jakelemasta.

Mika Lartama on ehdolla perussuomalaisten riveissä. Entinen kiekkoilija haluaa nyt poliittiselle uralle.

Samasta puolueesta Raatihuoneen lehtereille aikovat päästä myös koomikko ja vanha bodari XL-Sami eli Sami Huhtala ja urheiluniilo Pasi Honkanen.

Sitten on eläkeläisvalokuvaaja Markku Wiik, joka on kokoomuksen ehdokas. Perinteisestihän Wiik on kierrellyt kaikki vaalikahvit, mutta nyt mies haluaa päästä myös keittelemään kahvit.

Vanajanlinnan Mika Walkamokin on aloittanut vaalityön jo hyvissä ajoin. Yleisönosastonkirjoitusten perusteella on jo hyvin selvää, kuinka Walkamo tätä kaupunkia hoitaisi.

Syödään nyt ensin makkarat. Katsotaan sitten, kuka tarjoaa parhaimmat.

