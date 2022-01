Hämptonissa puhutaan: Sairion lakritsilanne Waltteri Torikka esittelee kasvoillaan varustettua puutarhatonttua omakotitalonsa kuistilla

Bilepanda, lakritsilanteinen tanssitähti ja oopperalaulaja Walt­te­ri To­rik­ka on pitänyt matalaa profiilia yksityisasioissaan. Nyt hän on kuitenkin avannut kotinsa ovet Koti ja keittiö -lehdelle.

Jutussa ei mainita kodin sijaitsevan Hämeenlinnassa, mutta Hämptonin oma puskaradio on kuiskaillut jo pidempään miehen majailevan Sairiossa.

Sisustusjulkaisun viime vuoden viimeisessä numerossa nähdyt kuvat sopivatkin täydellisesti Sairion pientaloalueen tunnelmaan.

Kauniisti patinoitunut puusauna, maalatut lankkulattiat sekä korkea huonekorkeus viittaavat vanhempaan taloon. Lisäksi Torikka kertoo, että hänen talossaan on yläkerta ja kellari sekä oma puutarhapiha.

Laulajaidoli on remontoinut taloaan pikkuhiljaa. Yläkerrassa on upouusi kylpyhuone ja kellariin on tulossa miesluola.

– Mi­nun on tar­koi­tus ra­ken­taa oma stu­dio, mut­ta tois­tai­sek­si mies­luo­las­sa riip­puu vain ys­tä­vil­tä lai­nat­tu nyrk­kei­ly­säk­ki. Sii­hen voi pur­kaa tur­hau­tu­mi­set, Torikka kertoo sisustuslehdessä.

Huvittavin sisustusesine

Ainoa ulkokuva jutussa on kuistilta, jota suojaa valkoiseksi maalatussa säleikössä rönsyilevä villiviini. Puisella pikkupöydällä komeilee puutarhatonttu, jonka kasvoihin on liimattu valokuva Torikasta itsestään.

– Vie­tim­me naa­pu­rin kans­sa yh­teis­synt­tä­rei­tä puu­tar­has­sa ja saim­me mo­lem­mat lah­jak­si puu­tar­ha­ton­tun, omil­la kas­voil­lam­me va­rus­tet­tu­na, Torikka selittää jutussa huvittavimmaksi sisustusesineekseen kutsumaansa tonttua.

Jos Torikan kotitalo siis kiinnostaa, kannattaa pitää silmällä puutarhatonttuja.