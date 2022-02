Hämptonissa puhutaan: Silja Muttonen ja Aleksi Aromaa käänsivät kaikki tuolit Voice of Finlandissa

Hämeenlinnalainen Silja Muttonen meni heittämällä jatkoon Voice of Finlandin ensimmäisestä Ääni ratkaisee -jaksosta.

19-vuotias laulaja-lauluntekijä tarjoili Billie Eilishin When the Party´s Over -kappaleesta niin omintakeisen ja väkevän version, että kaikkien tuomareiden tuolit kääntyivät.

Hienon äänen lisäksi esityksessä kiintyi huomio upeaan laulutekniikkaan.

– Olet ensimmäinen ihminen tässä kisassa, jolle antaisin vapaa passin kikkailuun. Olit tosi hyvä, Toni Wirtanen kehui.

– Olit suvereeni, mielettömän kova, se oli silkkaa tulitusta, hehkutti Maija Vilkkumaa.

Tähtäin ulkomailla

Muttonen kertoi naisenergian olevan hänelle tärkeä asia ja valitsi valmentajakseen Vilkkumaan.

Lähes kymmenen vuotta Sibelius-opistossa opiskellut Muttonen kertoi tavoitteistaan Kaupunkiuutisten haastattelussa viime lokakuussa.

Englanniksi kappaleitaan kirjoittava lahjakkuus tähtää ammattimuusikoksi ja kansainvälisille popmarkkinoille. Tavoitteet voivat olla paljon lähempänä, jos Muttonen selviää kisassa pitkälle.

Laulajasta taisteltiin

Perjantaina hämeenlinnalaisilla oli lisää jännättävää, kun Aleksi Aromaa nousi Voicen lavalle.

Monipuolinen muusikko, laulaja ja näyttelijä hallitsee valtavan tyylilajien kirjon jazzista ja musikaaleista poppiin.

Aromaa lauloi kolmannessa Ääni ratkaisee -jaksossa Cherin klassikkokappaleen Believe, josta oli sovitettu alkuperäistä jytkytystä intiimimpi ja puhuttelevampi versio.

Nähdäänkö bassoa?

Aromaan osuudessa häntä ei aluksi näytetty, vaan kuvauksessa keskityttiin tuomareiden reaktioihin. Niitä olikin herkullista seurata, sillä kaikki tuolit kääntyivät varsin nopeasti.

Laulajasta käytiin kovaa taistelua, mutta lopulta hän valitsi valmentajakseen Juha Tapion.

Aromaa on erinomainen muusikko, joten jatkossa voisi olla kova veto ottaa jossain vaiheessa vaikkapa kontrabasso lavalle.