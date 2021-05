Hämptonissa puhutaan: Tapani Hellstén esittelee poliittista kotiaan – Vedonlyönti alkakoon seuraavasta kohteesta

Kevan varatoimitusjohtaja ja entinen Hämeenlinnan kaupunginjohtaja Tapani Hellstén on innokas vanhojen talojen remontoija.

Hän on remontoinut kaupungissa jo viisi vanhaa rakennusta, viimeisimpänä Hämeen linnan kupeessa sijaitsevan talon.

Viimeisimmässä Imagen numerossa Hellstén esittelee lukaaliaan lehden Poliittinen koti -juttusarjassa.

Kun kerran puhutaan poliittisesta kodista, ei Hellstén voi olla mainitsematta Rimmilän vanhaa työväentaloa, jonka hän on rempannut kesäpaikakseen. Sepä vasta poliittinen paikka onkin aina seinävaatetta myöden.

Kaupunkilaiset tuntevat vanhan kaupunginjohtajansa varsin hyvin ja tietävät, että Hellstén pitää estetiikasta ja kauniista asioista. Se näkyy myös hänen kunnostamissaan kohteissa.

Viimeisimmässä asunnossa varatoimitusjohtaja on jo asunut muutaman vuoden, joten jos hänen elämänrytminsä pitää kutinsa, voidaan pian panna vedonlyönti käyntiin seuraavasta hankittavasta kohteesta. Hellstén kun ei osaa kauan olla tekemättä mitään pientä remonttia.

Ehdokkaat tulevat jo kotiin

Kuntavaalien alla jokaisesta torpasta tässä kylässä on tulossa poliittinen. Kuntavaaliehdokkaiden mainoksia satelee postilaatikkoon sillä tahdilla, että edellisten vaalien saldo jää toiseksi.

Nyt on otettu myös toinen suoramarkkinointikeino käyttöön. Ehdokkaiden vaalivideoita satelee messengeriin ja whatsappiin. Se on oivallinen keino näin korona-aikana olla potentiaaliseen äänestäjään yhteydessä, mutta menee hyvin helposti tyrkyttämisen puolelle. Kyse on taitolajista!