Hämptonissa puhutaan: Valtakunnan eetterissä irvaillaan, kuinka Hämeenlinnassa on keksitty uudelleen huoneet Nummen kouluun

Nummen koulu pääsi valtakunnan eetteriin, kun YleX:n iltapäivässä Poikelus, Pehkonen ja Parikka -ohjelmassa (huom. nuoriso-ohjelma eikä mikään kääkkäradio) keskusteltiin avoimista oppimisympäristöistä.

Keskustelu lähti varsin säälivästi kehiin: ”Ei ole Hämeenlinnassa hääppöistä. Yli 900 oppilaan Nummen koulu kuulostaa sairaan ihanalta”.

Poikelus, Pehkonen ja Parikka osuivat naulan kantaan kysyessään, miten kaupungissa ei ole tieto avokonttoreiden melusaastasta valunut peruskoulutasolle.

No, nyt melusaaste on housuissa, sillä tutkimusten mukaan oppilaat ja opettajat oireilevat avoimissa oppimisympäristöissä.

Radio-ohjelmassa päästiin mukavasti naljailemaan Nummen koulun tilanteella:

– Mieti, kun ne on soittaneet johonkin firmaan, että meillä on tämmönen ongelma, et meil on yks tosi iso tila. Sit siellä on paljon luokkia ja kun kaikilla on oppitunnit yhtä aikaa ja tulee meteliä. Niin pitäis keksiä jotain.

Firma: – No, meillä on tämmösii kun seinät.

Kaikkihan meistä nyt tietävät, että Nummen koululle on rakennettu sadoillatuhansilla euroilla lasiseiniä. Huoneetkin keksittiin samalla uudestaan.

– Sit on todettu, et lasi on varmaan parempi kun siitä näkee läpi ja avonaisuuden tuntu pysyy. Ne on vaan maksanut 16 kertaa enemmän kuin normi väliseinä.

– Eihän tässä ole mitään järkeä!

Sherlock. Tässä on ajateltu boksin ulkopuolelta. Ja melkein kerrasta tuli valmista!