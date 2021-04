Hämptonissa puhutaan: Vuoden 1971 Turengin turpakäräjiä muistellaan yhä – Danny avautuu: "Pelottavin keikkakokemukseni"

Ilkka ”Danny” Lipsasella on edelleen hiukset päässä. Oikein hulmuavat sellaiset.

Tilanne voisi olla tänä päivänä aivan toinen, jos keikan jälkimainingit olisivat äityneet vielä vakavammaksi vuonna 1971 Turengissa.

Tuolloin Danny Show oli kuuma juttu. Se näkyi myös takahuoneessa. Erityisesti miehiä tuntui rassaavan Dannyn saama suosio. Tilanne eskaloitui Turengissa.

Seiska-lehdessä 18/21 muistellaankin Dannyn kokemaa ”pelottavinta keikkamuistoa”

Tuolloin Lyly Rajala soitti Dannyn bändissä rumpuja. Hän oli huomannut, että joku maajussi oli rutissut koko Turengin keikan ajan. Sekös Rajalaa rassasi ja hän kävi keikan jälkeen kailottamassa mikrofoniin: ”Anna meidän tehdä työmme rauhassa”.

Siitäkös se ilo sitten irtosi.

Takahuoneen ovella oli pian vihaisia turenkilaisia maajusseja ja siinä vaihdettiin ensin kipakoita kommentteja, mutta pian tilanne äityi kunnon nyrkkitappeluksi.

Seiskassa Danny muistelee, että Turengin keikkatapahtumat olivat ehdottomasti uran pelottavimmat. Dannyltä reviittiin jopa tukko hiuksia! Onneksi siitä ei jäänyt pysyvää vammaa vaan hiukset kasvoivat takaisin.

Danny on myös uskaltautunut Turenkiin vuoden 1971 tapahtumien jälkeen useita kertoja. Hän on ollut ainakin Janakkalan musiikkipäivien vieraana. Maajusseillekaan ei vissiin aiheutunut traumoja, koska Danny on otettu kylään vastaan avosylin.

Olisipa hauska kuulla turenkilaisten maajussien muistelut tapahtumasta. Menivätkö ne näin vai oliko siinä jotain muutakin, kenties faneihin liittyvää mustasukkaisuutta?