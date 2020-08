Hämptonissa puhutaan: Yksikielisyyden aate pesii Hämeenlinnassa

Kielipolitiikkaa ajetaan näkyvästi Hämeenlinnasta.

Marjatta Astrén , Olavi Salokangas ja Paul Betcke ovat olleet perustamassa Yksikielisen Suomen puolesta -yhdistystä, jonka tavoitteena on Suomen kielipolitiikan ja kielilainsäädännön muuttaminen vastaamaan länsimaisen demokratian yleisiä periaatteita. Yhdistyksen kotipaikka on Turku, mutta perustajista kolme on hämeenlinnalaisia.

Yhdistyksen mielestä Suomen kielipolitiikka palvelee ainoastaan ruotsinkielisen vähemmistön etua.

Hämeenlinnalainen Marjatta Astrén kanteli viime keväänä asiasta oikeusministeriölle ja oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille ja pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvoministeri Thomas Blomqvistille .

Astrén ei ole saanut mitään vastausta kirjelmälleen. Sinänsä se ei ole yllätys, sillä ministerit edustavat RKP:ta, jota Astrén suomii kantelukirjeessään muun muassa kertomalla, että RKP ei ole oikeastaan puolue vaan suomenruotsalaisen rahan etujärjestö, joka parantaa koko ajan kielivähemmistönsä privilegioita. Astrén kirjoittaa, että lyhenteelle RKP voi ”valitettavasti, mutta perustellusti antaa tulkinnan rasistinen, korruptoiva ja plutokraattinen”.

Yksikielisen Suomen puolesta töitä tekevä yhdistys näkee esimerkiksi pakkoruotsin tuhoisana kielivarannollemme.

– Se on usein este jatko-opinnoille peruskoulun jälkeen ja uskomattoman kallista veronmaksajille.

Mielenkiintoista onkin nähdä, mihin kaikkeen yhdistys pystyy. Pakkoruotsin vastustajia riittää, nousevatko he barrikadeille? Jäämme seuraamaan, sillä aineksiahan tässä on.