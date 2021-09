Hanna Tuominen joutui vaihtamaan alaa sisäilmaongelmien takia – Hämeenlinnalainen yhdistää hierojan ammattiin myös osaamistaan kätilönä

Hanna Tuominen on alanvaihtaja.

Hän joutui jättämään työnsä Kanta-Hämeen keskussairaalassa sisäilmaongelmien vuoksi.

– Työskentelin kätilönä lähes kaksikymmentä vuotta, hämeenlinnalainen kertoo.

Nyt hän tarjoaa klassista hierontaa sekä raskaus- ja vauva-ajan palveluita Pieni Keidas -liiketilassaan Arvi Kariston kadulla.

– Opiskelin hierojaksi ja halusin yhdistää tähän kätilön osaamisen.

Yritys pystyyn keskellä koronaa

Tuominen perusti yrityksensä viime marraskuussa keskellä korona-aikaa.

– Kollegat ovat sanoneet, että aika on ollut vaikea, mutta yllättävänkin positiivisesti tämä on lähtenyt käyntiin ja asiakkaita on ollut.

Alkuun hän työskenteli Liiketila Kokonaisuudessa Viipurintiellä, mutta vaihtoi uusiin tiloihin kesäkuun alussa.

Näkymä Vanajavedelle hurmasi.

– Kun näin, että tällainen liiketila oli vapaana, totesin, että pakko kokeilla.

Palveluja äideille ja vauvoille

Palveluvalikoimassa on klassista hierontaa, mutta pääpaino on raskaus- ja vauvahieronnassa.

– Minulla on myös kätilön vastaanotto, jos joku haluaa tulla tänne julkisen palvelun ohella.

Valikoimaan kuuluvat lisäksi purentalihasten hieronta, kuumakivihieronta, intialainen päähieronta, kuivakuppaus ja guasha.

– Guasha on ”ihon kampaamista”. Se on enemmänkin faskioiden hoitoa kuin hierontaa ja soveltuu myös raskaana oleville.

Tarjolla on myös imetysohjausta sekä koliikkivauvojen vauvahierontaa, ja tarvittaessa raskaana olevan käynnillä voidaan käsitellä myös synnytyspelkoja.

– Yhdistän tähän koko ammattitaitoni. Ihmiset osaavat jo hakea apua ja varsinkin vauvoilla hieronnan vaikutuksen näkee nopeasti.

Työssä yhdistyy koko osaaminen

Työkokemus kätilönä antaa varmuutta ihmisten kohtaamiseen.

– Jo hyvinkin puolet asiakkaista ovat raskaana olevia ja vauvoja. Kysyntä on ollut yllättävän suuri.

Tuominen osaa myös neuvoa vauvan hoitamisessa ja hän tekee tarvittaessa kotikäyntejä esimerkiksi keskosvauvaperheisiin.

– Minulle tulee lähetteellä myös imetysohjattavia, mikä osaltaan lisää asiakaskuntaa.

Tarjolla on myös vauvahierontakursseja perheille yhdessä äitiysfysioterapeutti Laura Termosen kanssa Kantava Kosketus -nimen alla.

– Aloitimme ne nyt syksyllä ja jatkamme varmaankin keväällä.