Hanna Vahvaselän näyttelyssä pahka saa uuden merkityksen – Mitä erikoinen materiaali taiteilijalle kertoo?

Mikkeliläisen kuvanveistäjän Hanna Vahvaselän inspiraation lähteenä toimii usein lähiympäristö. Taiteilija törmäsi toissa keväänä metsässä pahkaan ja kohtaaminen poiki Eräs pahka -nimisen näyttelyn Galleria Koneeseen.

– Pahka syntyy, kun puu saa kolhun tai vaurioituu. Puu kapseloi kolhun ja kasvattaa vaurioituneen osan päälle suojakerroksen. Pahkassa voi nähdä vertauskuvan elämään. Myös taiteen ja taiteilijan taustalla saattaa olla erilaisia murtumia, Vahvaselkä pohtii.

Näyttelyn teema on sekä murtumisen että kohtaamisen kokemus.

– Joskus vain tulee seinä vastaan. Asiat, jotka aiemmin olivat tärkeitä, tuntuvat yhtäkkiä merkityksettömiltä. On pakko pysähtyä, palata, luopua tai vaihtaa suuntaa.

Käsityö ja nykytaide yhdistyvät

Vahvaselän veistosten pääasiallinen materiaali on puu, josta taiteilija valmistaa usein suuria reliefimäisiä teoksia. Veistoksissa liikutaan käsityöläisyyden ja modernismin perinteen välimaastossa.

– Tekniikkani on yhdistelmä perinteisiä käsityömenetelmiä ja nykytaiteen kieltä. Yksityiskohdat ovat vaihdelleet välillä maalauksellisempaan, välillä graafisempaan suuntaan. Toisinaan teokseni irtoavat raameistaan ja niissä näkyy installaation piirteitä, esittävistä aiheista kohti abstraktia ilmaisua siirtynyt taiteilija kertoo.

Puu on ollut aina tärkeä materiaali Vahvaselälle. Puu on miellyttävän tuntuinen, ekologinen, helposti saatavissa oleva uusiutuva materiaali, jota on helppo työstää.

Taiteilijaa kiinnostaa puun pinta ja sommittelu. Hän on hionut, taltannut, raaputtanut ja maalannut puun pintaa sumi-musteella. Näyttely on ilmeeltään tumma ja pelkistetty kuin japanilainen puupiirros.

Pahkojen vyöry

Peräseinälle ripustettu Muistot vyöryy seinältä lattialle. Teoksessa on pahka poikineen, eli erikokoisia ja -näköisiä mustuneita pahkoja. Vahvaselkää viehättää pahkojen yksilöllisyys ja itsensä ympärille kietoutuminen. Pahkojen hiiltynyt pinta on peräisin nuotiosta, sillä taiteilija on käsitellyt pahkat polttamalla niitä.

Taiteilija käyttää luonnosta löydettyjä ja kierrätysmateriaaleja. Hän on myös uusiokäyttänyt joitakin vanhoja teoksiaan. Kaikki näyttelyn teokset ovat tämän vuoden satoa. Alttarimaiseen teokseen Muisto taiteilija on yhdistänyt myös liikkuvaa kuvaa, videon keväällä 2019 kohtaamastaan pahkasta, josta näyttely sai alkunsa.

Valkoinen tila mieluisin

Vahvaselkä on valmistunut Kuvataideakatemiasta kuvanveistäjäksi ja kuvataiteen maisteriksi. Hän on suorittanut myös kuvataiteen pedagogiset opinnot Aalto-yliopistossa. Galleria Koneelle Vahvaselkä päätyi vierailtuaan siellä ystävänsä näyttelyssä pari vuotta sitten.

– Rakastan valkeaa kuutiota. Minulle valkoinen, puhdas näyttelytila on aina ollut mieluinen.

Hanna Vahvaselän näyttely on Galleria Koneessa Verkatehtaalla 29.9. asti.