Hannele Lauri piipahti kuvauskeikalla Vanajanlinnassa – Nancy-koirallakin oma roolinsa videossa

Koko kansan tuntema näyttelijä Hannele Lauri piipahti pari viikkoa sitten Katumajärven rannalla kuvaamassa LähiTapiola Loimi-Hämeen videotietoiskua. Vanajanlinnassa oli mukana myös Laurin 16-vuotias jackrussellinterrieri Nancy.

Tuotannosta vastasivat Miikka J. Anttila ja Neea Viitamäki , jotka myös esiintyvät videolla ”oman elämänsä yksityisetsivinä”. Tietoisku on neljäs vakuutusyhtiön tilaamista tapaturmien ja onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn tähtäävistä videoista.

Karismaattinen konkari

Laurin saaminen tähdittämään Vaurioituneen ajoneuvon arvoitusta oli todellinen onnenpotku tekijöille.

– Käsikirjoitus oli kirjoitettu nimenomaan Hannele Laurille, mutta olimme tietenkin varautuneet siihen, ettemme häntä saa. Onneksi hän lähti mielellään mukaan, Anttila sanoo.

Näyttelijälegendan kanssa työskenteleminen oli Anttilan mukaan sekä hauskaa että opettavaista.

– Hän todellakin syttyy kameran edessä. Hänen karismastaan puhutaan paljon ja oli hienoa päästä kokemaan, mitä se työtilanteessa tarkoittaa.

Kissaakin tarvittiin

Tietoiskussa on iso rooli myös näyttelijän koiralla. Eläimet ja lapset ovat tunnetusti kuvaustilanteissa haasteellisia, mutta Nancyn kanssa yhteistyö sujui hyvin.

– Nancy on kokenut kamerakoira, joka on ollut mukana monissa tuotannoissa ja tottelee Hannelea. Olimme etukäteen miettineet erilaisia keinoja, jolla koira saadaan reagoimaan halutulla tavalla. Kuvauksissa oli muun muassa kissa mukana, Anttila paljastaa.

Lauri esittää videolla äveriästä rouva Benziä ja hänen autonkuljettajansa roolissa esiintyy Vanajanlinnan Mika Walkamo .

Videoilla kova kysyntä

Neea Viitamäki ja Miikka Anttila ovat hiljattain perustaneet uuden yhteisen yrityksen. Luova toimisto Silirimpsis toteuttaa muun muassa videotuotantoja yritysten markkinointiin ja tiedottamiseen.

– Silirimpsis on ollut pitkään meidän yhteinen hokema ja taikasana, jota käytetään monenlaisissa tilanteissa. Siitä tulee pelkästään hyviä viboja, Anttila selittää toimiston nimeä.

– Videotuotannoille on tullut hirveästi kysyntää, kun eletään näitä poikkeuksellisia aikoja.

Ajankohtainen elokuva

Anttilan piti tänä kesänä olla mukana Hämeenlinnan uuden kesäteatterin musiikkinäytelmässä Elämältä kaiken sain, mutta koronan takia sen esitykset siirtyivät ensi vuodelle.

Anttila on yhtenä tuottajana sekä näyttelijänä Kyrsyä-filmistä tutun Roope Oleniuksen uudessa elokuvassa. Taitoluistelun maailmaan sijoittuva Free Skate on edennyt jälkituotantovaiheeseen.

– Elokuva on todella kunnianhimoinen ja erittäin ajankohtainen, kun ajattelee urheilijoiden viimeaikaisia ulostuloja tai me too -liikettä. Nämä teemat ovat vahvasti esillä myös elokuvassa.

Video on katsottavissa LähiTapiola Loimi-Hämeen Facebook-sivulla.