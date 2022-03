Hannu Matti Tyhtilän uutuusnäytelmä pohtii vanhenemista ja elämän kiertokulkua – Eräs Teatteri käynnisti mesenaattikampanjan toimintansa tukemiseksi

Eräs Teatteri tuo maaliskuun lopussa näyttämölle Hannu Matti Tyhtilän kirjoittaman ja ohjaaman kantaesityksen Puuttuva kuva.

Ohjaaja sivuaa uudessa teoksessa samoja teemoja kuin viitisen vuotta sitten Eräässä esitetyssä Metsänpeitossa.

– Näytelmä kertoo sukupolvien välisistä jännitteistä ja elämän kiertokulusta niin ihmiselämässä kuin luonnossakin. Se tutkiskelee elämän uusiutumista ja uskoa tulevaisuuteen, Tyhtilä luonnehtii.

Puuttuva kuva on näytelmä seitsemänkymppisestä Aarnesta, hänen perheestään ja kuorokavereistaan, luopumisesta ja muistisairauden pelosta mutta myös ystävyyden, musiikin ja huumorin voimasta.

– Kaikki käynnistyy siitä, kun Aarnella menee ajokortin uusiminen pieleen. Se ei ole mikään yksinkertainen hetki, varsinkaan miehelle ja tuo mukanaan isoja käytännön ongelmia sekä sosiaalista häpeääkin.

Johnny Cashin lauluja

Harri Laineen esittämää Aarnea kannattelee erityisesti hänen Aliina-vaimonsa, jonka roolin tulkitsee Liisa Virtanen. Näytelmässä ovat isossa osassa myös Johnny Cashin laulut, jota kuullaan sekä levyltä että näyttelijöiden esittämänä.

– Aarne on musiikkimiehiä ja hänen lempilaulujaan ovat folkhenkiset kantriballadit. Cash oli sattuva valinta tähän tarkoitukseen, koska hän on levyttänyt paljon musiikkia myös vanhemmalla iällään, Tyhtilä kertoo.

Erityisesti Cashin tulkitsemansa kappale Hurt pohtii, miten elämä on tullut elettyä ja minne kaikki ystävät ovat kaikonneet.

– Esityksessä on yllättävän paljon huumoriakin, joka usein kumpuaa tästä kuorokaverien porukasta.

Toivoa ja rohkeutta

Tyhtilä kehuu Eräs Teatteria erinomaiseksi joukoksi, jolta löytyy paljon osaamista monenlaisiin näyttämätaiteen tehtäviin. Helmikuun alusta alkaneet harjoitukset ovat hyvässä vauhdissa.

– Ryhmässä on hieno etenemisen henki ja kun on oma teksti, ohjaajakin tietää suurin piirtein, mitä kirjailija on tarkoittanut. Toivoisin, että tämä näytelmä antaisi ihmisille toivoa ja muistuttaisi myös musiikin merkityksestä elämän rohkeuden löytämisessä.

Kaksi vuotta yleisörajoitteita, kokoontumiskieltoja, tilasulkuja ja esitysten peruuntumisia koronan vuoksi on kiristänyt myös Eräs Teatterin taloustilannetta.

Maaliskuun alussa käynnistyi Mesenaatti.me -sivuston kautta Eräs Teatterin kevät -joukkorahoituskampanja, joka jatkuu huhtikuun puoliväliin saakka. Hankkeen minimitavoite on kerätä 2000 euroa.

Puuttuva kuva, kantaesitys to 31.3. klo 18.30 Eräs Teatterissa (Aulangontie 1 B).