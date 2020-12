Harmaa pantteri sanoo nylkevänsä koronan, mutta tarvitsee avukseen Kenakkalan – Eikö Sally Järvelä kelpaa, koska hän on nainen?

Harmaaksi pantteriksi itseään kutsuva rouva soittaa toimitukseen.

Hän on päälle 70-vuotias ja seurannut koronavuotta tarkkana. Hän on tuohtunut.

Hän on seurannut, kuinka Helsingin pormestari Jan Vapaavuori on ottanut kantaa koronatilanteeseen.

Harmaa pantteri ihmettelee, missä on Timo Kenakkala?

– Me harmaat pantterit nyljimme keväällä koronan. Tämä on iäkkäiden ihmisten kaupunki ja meitä suututtaa, että ollaan ihan hissunkissun eikä tilannetta johdeta.

Harmaan pantterin mielestä Kenakkala on joukkuepelaaja, passari.

– Kyllä hänen pitäisi tulla esiin ja puhua tämän asian puolesta, että ihmiset ottaisivat koronan todesta.

Kriisiaikana kansa kaipaa keulakuvia. Esimerkkejä. Ihmisiä, jotka sanovat, että näin tehdään ja piste. Vanhaa patruunahenkeä.

Iäkkäämpi väki on elänyt Kekkosen ajan. He ovat tottuneet siihen, että auktoriteetteja kunnioitetaan ja tehdään niin kuin sanotaan. Piste.

Harmaat pantterit pesevät kätensä nilelle ja heitä harmittaa, että nuoret tai uusmaalaiset eivät ota asiaa todesta. Tai näin he luulevat.

Asia ei ole niin yksinkertainen.

Nuoremmat eivät kaipaa sitä, että Kenakkala tai Vapaavuori tulee heille television välityksellä sanomaan: pysy kotona.

Nuoremmat katsovat tubettajia, jotka on palkattu tekemään mielikuvamarkkinointia cooleista maskeista tai käsien pesun tärkeydestä.

Jos he näkevät Kenakkalan, he kysyvät, että kukas hahmo toi on? Pitäisikö tuntea vai?

He katsovat kansainvälisiä uutisia, ja tietävät koko maailman koronatilanteen. He vertaavat sitä Suomen tilanteeseen ja ovat iloisia siitä, että saavat vielä käydä koulussa. He ovat huolissaan isovanhemmistaan ja heidän terveydestään. He pesevät kyllä käsiään ja yskivät hihaan ja muistuttavat aikuisiakin siitä. Uskokaa pois vaan.

Sitä paitsi meillä on jo korona-auktoriteetti, johtajaylilääkäri Sally Järvelä. Eikö hän sitten kelpaa harmaille panttereille, koska on nainen?

Ja hei, kyllä se Timo Kenakkala on kaupungin sivuilla käynyt useamman kerran pitämässä koronapuheita. Se on eri asia, kuka sitten niillä sivuilla käy.

Tärkeintä olisi ottaa koronaviesti todesta, tuli se sitten keneltä hyvänsä. Tässä tarvitaan meitä kaikkia.