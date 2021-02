Harrikkaklubi puuhaa ensi kesäksi hyväntekeväisyysturnausta Hattulaan – "Viisi joukkuetta on jo ilmoittautunut"

Ryysyranta MC:n tukikohdassa Parolassa huolletaan näin talvisaikaan pyöriä ja jutustellaan klubikavereiden kanssa. Nyt puuhan alla on myös Suomen harrikkamiesten välinen jalkapalloturnaus 12.6. Hattula-päivien yhteyteen. Pelipäivän tuotto menee kokonaan Kanta-Hämeen keskussairaalan lastenosastolle.

Klubin presidentti, hattulalainen Janne Wallin ja varapresidentti, hämeenlinnalainen Veli Ekholm kertovat, että koronapeikko tapahtuman yllä on vielä leijumassa, mutta valmistelut ovat pitkällä.

– Sponsorit ja kunta ovat lähteneet hyvin mukaan. Viisi joukkuettakin on jo ilmoittautunut, kauimmainen Helsingistä, ja naisjoukkueitakin on joukossa. Paikalle tulee kannustajineen hyvinkin parisataa henkeä. Voi tulla enemmänkin, jos keli on hyvä, he tuumaavat.

Pelit Parolan kentällä

Kuudentoista joukkueen pelit käydään Parolan kentällä, missä yleisö pääsee näkemään äijien ja naisten pallottelutaitojen lisäksi komeita Harley-Davidson-moottoripyöriä. Myös mopoparkki on alueelle suunnitelmissa.

Kunta tarjoaa puitteet, antaa ilmaiseksi kentän ja sosiaalitilat. Parolan Visan 18-vuotiaiden tyttöjoukkue hoitaa otteluiden kirjanpidon, puffettimyynnin ja osan tuomaroinnista. Jatkopelit viheltää Hämeenlinnan erotuomarikerho.

Neljä peliä on käynnissä yhtäaikaa, ja ne pelataan viiden miehen joukkueilla. Iltapäivällä neljän tai viiden aikaan on voittajajoukkue selvillä.

”Harrikassa on eri fiilis”

Wallin ja Ekholm kertovat olleensa aatteeltaan harrikkamiehiä jo kauan. Ekholmilla oma Harley-Davidson on ollut kohta 11 vuotta.

– Minulla oli aiemmin japsipyöriä. Sen voisi kuvata niin, että ne pelasivat kuin ompelukone mutta olivat hajuttomia, mauttomia ja tunnottomia. Harrikassa on eri fiilis, kun moottori on kaksisylinterinen. Sen tuntee ja kuulee, kun se käy, hän hymyilee.

Ryysyranta MC tekee jonkin verran reissuja yhdessä, muun muassa kesäisin Pärnuun.

– Keväällä päräytetään tien päälle heti, kun säät sallivat. Yleensä vapuksi on pyritty pääsemään. Riippuu siitäkin, miten tiet putsataan, ettei ole irtohiekkaa. Se on tosi vaarallista, samoin penkat, joista autot nostavat pölyä, miehet sanovat.

Ajokilometrejä presidenteille kertyy perus kesänä noin 5 000, mutta monille tulee mittariin paljon enemmänkin.

Turnauksesta halutaan perinne

Harrikkaklubi haluaa tehdä hyväntekeväisyysturnauksesta Hattulaan perinteen.

– Lahjoituskohdetta katsotaan tulevina vuosina uudelleen, mutta lapsien ja nuorien auttaminen on kuin rahaa pankkiin laittaisi, Wallin ja Ekholm sanovat.