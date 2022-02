Hätilän Kotipizza muuttaa apteekin entiseen liikehuoneistoon – Vuosikymmeniä pienissä tiloissa toimineessa ravintolassa on nyt yli 40 asiakaspaikkaa

Kotipizza Hätilänkatu kakkosessa on palvellut nälkäisiä yli 30 vuotta.

– Toimipisteen järjestysnumero on 26, joka kertoo sen olevan iäkkäämmästä päästä. Itse tulin sen yrittäjäksi vuonna 2019, Ville Salmi kertoo.

Kun Salmi aloitti Hätilässä, hän alkoi heti pohtia suurempaa tilaa yritykselle, jonka pöytien ympärille mahtui kerrallaan vain kuusi asiakasta.

– Siitähän se idea syntyi, kun tuossa lähellä oli tyhjä apteekin tila vapaana. Erilaisten vaiheiden jälkeen sinne tehtiin kattava ja iso remontti.

Lisätilaa tarpeeseen

Uudessa toimitilassa on yli 40 asiakaspaikkaa ja avajaisia vietetään ensi viikon keskiviikkona.

– Nyt meillä on Hätilässä on moderni ravintola, jossa on hyvin tilaa myös työskentelylle ja tuotteiden pakkaukselle. Kotiinkuljetuksissa on ollut valtavasti kasvua, joten siinäkin mielessä lisäkapasiteetille on ollut tarvetta, Salmi sanoo

Alkuun Tampereella

Akaalainen Salmi on Kotipizzan multiyrittäjä, sillä hänellä on ketjun ravintoloita kaikkiaan seitsemän kappaletta. Hämeenlinnan toinen ravintola on Tiiriössä, Tampereelta löytyy kaksi ja loput ovat Lempäälän Ideaparkissa, Valkeakoskella ja Kankaanpäässä.

– Aloin vuonna 1994 pitää Kotipizzaa Tampereen Satamakadulla, jossa vierähti kolme vuotta. Välissä tein muita yrittäjähommia, kunnes palasin taas ketjun yrittäjäksi 2012 Ideaparkissa.

Koronan myötä Suomessakin on eletty pitkään noutoruuan kulta-aikaa, mikä on näkynyt myös Kotipizzan myynneissä.

– Pitkässä juoksussa on mennyt aika tasaisesti. Ketjulla on vahva, yli 30 vuotta toiminut take away -kulttuuri, joten olimme hyvässä iskussa, kun sitä tarvittiin, Salmi pohtii.

Kiitollista hommaa

Salmi uskoo, että pizzat maistuvat jatkossa myös ravintolan pöydässä.

– Tänne voi tulla koko perheen kanssa syömään ilman, että maksaa itsensä kipeäksi. Ihmiset haluavat varmasti taas syödä jossakin muualla kuin kotona.

Salmi kuvailee pizzayrittäjyyttä mukavaksi ja kiitolliseksi hommaksi.

– Tässä pääsee työllistämään paljon ihmisiä, ja koen että olemme yhteiskunnallisestikin tärkeitä. Ketju toimii vastuullisesti ja käyttää mahdollisimman paljon kotimaisia raaka-aineita.

Suosikit pysyvät

Pizzan tekeminen on samanlaista kuin ennenkin, mutta sen ympärillä paljon on muuttunut niistä ajoista, kun Salmi alalla aloitti.

– Touhu on nykyään paljon ammattimaisempaa ja enemmän ajan hengessä. Ennen vanhaan kuljetuksetkin hoidettiin skootterilla, hän muistelee.

Tuotevalikoimaan lisätään aika ajoin uutuuksia, ja asiakkailta löytyy Salmen mukaan kokeilunhalua, mutta ikisuosikit ovat pysyneet pitkään samoina.

– Kyllä americanat ja opera specialit ovat edelleen selkeitä ykkösiä. Nuorille menee näitä monstereita, joissa on dipattavat tangot.

Hätilän Kotipizza (Viipurintie 34), avajaiset keskiviikkona 23.2. klo 10.30 alkaen.