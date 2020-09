Hattulalaiselle Reeta Muttoselle pin up on elämäntapa eikä harrastus – Rakkain vintage-aarre on isoäidin valokuva-albumi

Reeta Muttonen ihastui ensin jenkkiautoihin ja se oli menoa. Siitä ei ollut enää pitkä matka 1950-luvun Amerikasta vaikutteita saaneen pin up -kulttuurin löytämiseen. Ihailtuaan jenkkiautoharrastajien leninkejä Muttonen alkoi itsekin laittautua autotapahtumiin.

– Vähitellen homma karkasi lapasesta, Muttonen naurahtaa.

Pin up on näyttävä ja seksikäs fiftarityylinen pukeutumiskulttuuri. Nykyään Muttonen tunnetaan pin up-piireissä nimellä Donna von Shelby.

Taiteilijanimet ovat osa kilpailemista. Nimi Donna on tribuutti Muttosen edesmenneelle lemmikkikoiralle, von Shelby puolestaan viittaus autoharrastukseen.

– Nimi muistuttaa siitä, että pitää unelmoida isosti. Tuskin on koskaan mahdollisuutta ostaa Mustang Shelby Cobraa, mutta ei se ole se pointti. Tärkeintä on, että tähtää korkealle ja tekee unelmien eteen kovasti töitä.

1950-luvussa inspiroivat autot, musiikki ja asut.

Kuluneena kesänä Muttonen osallistui ensimmäisiin pin up -kilpailuihinsa.

Rovaniemellä järjestetyt Midnight Sun Pin Up -kilpailut olivat hänelle melkoinen harppaus mukavuusalueen ulkopuolelle. Etäyhteyksin järjestetty kilpailu oli kansainvälinen ja haastattelut tehtiin englanniksi, mikä toi oman lisänsä esiintymisjännitykseen.

Harppaus tuntemattomaan kannatti. Donna von Shelby sai semifinaalitaistoissa eniten yleisöääniä ja eteni kisan finaaleihin yhtenä kolmesta suomalaisesta. Finaaleissa hattulalainen sai toiseksi eniten ääniä yleisön suosikkiäänestyksessä.

– Se oli erittäin hyvää esiintymisvalmennusta.

Pin up -mallille ei ole tarkkoja ulkonäkövaatimuksia, vaan tärkeimmät ominaisuudet ovat itsevarmuus, asenne ja harrastuneisuus.

Kilpailukärpänen puraisi Muttosta ja nyt on seuraava finaalipaikka tiedossa seuraaviin kisoihin. Lokakuussa Donna von Shelby kilpailee vintagea ja pin upia yhdistelevissä Miss Pintage -kisoissa, jotka käydään Nakkilassa.

Kuvista voimaantumista

Muttoselle pin up on elämäntapa eikä harrastus. Yrittäjänä ja perheenäitinä se ei kuitenkaan tarkoita, että hän loihtisi joka aamu täydellisen 50-luvun lookin kasvoilleen.

– 90 prosenttia ajasta mie olen ilman meikkiä ja verkkareissa, Muttonen kertoo.

Muttosta miellyttävät eniten 1950-luvun kynämekot ja kellohelmat. Rakkain vintage-aarre on kuitenkin Muttosen isoäidin valokuva-albumi 1960-luvulta.

– Rakastan sitä albumia yli kaiken! Katson siitä mallia, kuinka ihmiset olivat kuvissa siihen aikaan.

Tunnearvon lisäksi vanhoista valokuvista löytyy ideoita kuvauksiin, vaatetukseen sekä meikkeihin ja hiuksiin.

Muttoselle on ollut erityisen tärkeää isoäidin kannustus. Inspiraatiota pukeutumiseen on haettu omasta suvusta ja isoäidin kanssa on muisteltu sitä, kuinka tämä nuorena pukeutui. Karjalaisista juuristaan ylpeä Muttonen kävi tänä kesänä kuvauksissa Punkaharjulla isoäitinsä kotiseudulla.

Yksi pin up -kulttuurin kulmakivistä onkin voimaantuminen.

– Kun lähdetään kuvauksiin, mielessä ei ole kodin pyykkivuoret tai lasten harrastusaikataulut. Se on vaan sun aikaa.

Reeta Muttonen Hattulalainen it-alan yrittäjä. Perheeseen kuuluu kolme omaa tytärtä, avopuoliso ja tämän kaksi poikaa. Perheen täydennykseksi odotetaan koiranpentua. Muttonen on harrastanut pin up -kuvauksia aktiivisesti vuoden ajan. Vintage-henkisiä kuvia löytyy Instagramista nimellä donnavonshelby. Muttosen alter ego Donna von Shelby osallistui tänä kesänä Midnight Sun PinUp 2020 -kilpailuun, joissa ja eteni finaaleihin asti. Jenkkiautot ja pin up kulkevat Muttoselle käsi kädessä. Muttonen innostui pin up-kulttuurista juuri amerikkalaisten autojen ja moottoripyörien kautta. Muttosen koko perhe kiertää autotapahtumissa aktiivisesti. Viime vuodet ajokkina on ollut Hummer H2 -maasturi.

