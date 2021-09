Hattulan kirjastossa avautui kahden terapeutin yhteinen näyttely – Runot ja valokuvat haastavat pysähtymään oman ihmisyyden äärelle

Marjo Juutilaisen ja Ami Tuomarilan Ikkunoita ihmisyyteen -runo-valokuvanäyttely avautui Hattulan kirjaston aulassa maanantaina.

Teoskokonaisuuksia on esillä kaikkiaan 11. Ripustus on rouheaa. Valokuvien kehyksissä on vanhaa puuta ja runot on vedostettu kellertävälle, rypistetylle paperille.

Hattulalainen Juutilainen ja turkulais-sipoolainen Tuomarila ovat Ihminen tavattavissa -terapeutteja ja tutustuneet koulutuksen yhteydessä. Runot ovat Juutilaisen, valokuvat Tuomarilan.

Mistä saitte idean yhteiselle näyttelylle, Marjo Juutilainen?

– Ami oli jakanut kuviaan Facebookissa. Kun katsoin niitä kuvia, runoja alkoi syntyä. Aloimme julkistaa runo-kuvapareja yhdessä ja saimme paljon positiivista palautetta. Siitä syntyi ajatus kokeilla näyttelyä. Alun perin näyttely oli tarkoitus pitää jo vuonna 2019, mutta se siirtyi kahdesti ja vasta nyt pääsimme toteuttamaan sen.

Miten kokonaisuus rakentui?

– Runoissa on tuttuja, päivänpolttavia teemoja ihmiselämästä. Runo-kuvaparien teemoista muodostuu kärsimyksen hyväksymisen kautta silta yhteyteen ja toipumiseen, mikä luo toivoa.

Minkä viestin haluatte välittää?

– Inhimillisyyttä sekä samaistumispintoja. Jos jostain voisi aueta katsojalle samaistumisen kautta nähdyksi tulemisen kokemus.

Onko näyttelylle tulossa jatkoa?

– Toivomme, että tämä ei jää tähän ja kartoitamme parhaillaan näyttelytiloja, sillä haluamme taiteen avulla haastaa ihmiset pysähtymään oman ihmisyytensä äärelle.

Ikkunoita ihmisyyteen runo-valokuvanäyttely Hattulan kirjaston aulassa 13.9–1.10.