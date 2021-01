Hattulassa väki liikkuu nyt lumessa sankoin joukoin – Latujen kuntoa voi seurata somessa

Hattulassakin ladut ja pulkkamäet ovat olleet viime viikkoina ahkerassa käytössä.

– En muista tällaista, että näin sankoin joukoin olisi väkeä ladulla. Ihmiset ovat innostuneet hiihdosta, ja korona toi siihen lisää buustia, kunnan liikunta- ja vapaa-aikatoimen päällikkö Jari Salmela kertoo.

Hiihtoväylät ovat olleet hyvässä kunnossa, vaikka jossain vaiheessa olikin hieman ongelmia kynnöspeltojen kohdalla, kun lunta ei kaikin paikoin ollut tarpeeksi.

– Latujen kunnostusta hoitaa innostunut talkoohenkinen porukka. Innostuneisuutta kuvaa sekin, että Suomisen Jaska teki Ilveskallion tien varteen kolme kertaa lisää pysäköintitilaa. Hän reagoi heti, kun parkkipaikka kävi liian pieneksi, Salmela kiittelee.

Ulkoilijoita kaupungista asti

Kaupunkilaisetkin ovat löytäneet Hattulan ladut ja pulkkamäet. Tiettävästi seudun ainoalla koirahiihtoladulla Ilveskallion tien luona voi ulkoilla myös lemmikin kanssa.

Hiihtomaa Lehijärvellä on suosittu retkipaikka lapsiperheille. Hämeenlinnalaiset Marek ja Anna-Mari Uschanov viettivät siellä lastensa Pihlan ja vielä vaunuissa nukkuvan Hillan sekä tuttavaperheen kanssa sunnuntaipäivää pulkalla ja liukurilla mäkeä laskien. Marek muistaa paikan lapsuudestaan, mutta hän oletti, ettei se enää olisi yleisenä ulkoilualueena.

– Hiihtomaata on kehuttu Facebookissa, sieltä huomasimme sen. Helmikuussa voisimme tulla uudestaan, jos talvea riittää. On kiva, kun on eritasoisia mäkiä, he sanovat.

Luminen talvi on sekä lasten että vanhempien mieleen.

– Näitä lisää, Uschanovit toivovat.

Tuplasti seuraajia parissa viikossa

Facebookissa viime vuonna avatut Hattulan hiihtoladut -sivut ovat saaneet paljon lisää seuraajia. Vuosi sitten jäseniä liittyi mukaan 700, ja tänä vuonna reilussa kahdessa viikossa heitä tuli 700 lisää.

– Sivuilla pyritään palvelemaan ihmisiä mahdollisimman nopeasti oikeaikaisella tiedolla. Päätarkoituksena on se, että ihmiset neuvoisivat toisiaan esimerkiksi siinä, missä on hyvä hiihtää ja mistä löytyy parkkipaikoja, Salmela kertoo.

Samaisille Facebook-sivuille pääsee ilman kirjautumista myös nettiosoitteesta hattula.fi.