Hauhon entiseen kunnantaloon tulee kristillinen kurssikeskus – Toiminnanjohtaja Tapani Suonto paljastaa, mikä on kunnan vanhan vaakunan kohtalo

One Way Centerin remontti on jo pitkällä, mutta helmikuulle kaavaillut avajaiset siirtyvät.

Hauhon entisestä kunnantalosta on kuoriutumassa kristillinen kurssikeskus One Way Center.

Kotimainen One Way Mission osti kiinteistön alkuvuodesta.

– Vastaanotto Hauholla on ollut hyvin myönteinen ja ihmiset ovat käyneet täällä tutustumassa. Monia on kuitenkin huolettanut, miten Hauhon vanhalle vaakunalle käy. Lupaan, että vaakuna säilyy, mikäli se on meistä kiinni, One Way Missionin toiminnanjohtaja Tapani Suonto vakuuttaa.

Avajaispäivä vielä avoin

Remontti on jo pitkällä. Helmikuulle kaavaillut avajaiset kuitenkin siirtyvät. Päivämäärää ei ole vielä lyöty lukkoon.

– Avaaminen menee kevääseen, mahdollisesti toukokuuhun. Päätös avajaisten siirtämisestä tehtiin koronatilanteen pahennuttua. Odotamme, että tulee varmuudella turvallinen tilanne, ettei tapahtumaa tarvitse uudestaan peruuttaa.

Hauho sopi hyvin kurssikeskuksen paikaksi.

– Meillä on toimintaa kymmenillä paikkakunnilla, joten sijainti on strategisesti hyvä. Rakennus oli edullinen, hyvässä kunnossa ja toimiva meidän tarpeisiimme.

Perusteellinen kunnostus läpi talon

Kurssikeskukseen on tulossa kokous- ja majoitustiloja.

Yläkerran isoon saliin mahtuu 130 henkeä. Alakerran tilat mukaan lukien tilaisuuksiin voi videon välityksellä osallistua yhteensä parisataa henkeä.

Vanha hirsirakennus on muutettu vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Isoimmat työt ovat jo loppusuoralla, mutta pintojen viimeistely jatkuu vielä ensi vuoteen.

– Tähän on tehty hyvin perusteellinen remontti. Sähköt, viemärit ja vesijohdot on uusittu ja ilmastointi- ja sprinklerijärjestelmät asennettu. Lähes kaikki on tehty vapaaehtoisvoimin, ammattimaisesti. Ainoastaan sprinklerijärjestelmä on ostettu ulkopuolelta.

Mediakeskus tulossa Hauholle

Yläkerran sali on sisustettu tummalla paneelilla ja tilaan on rakennettu nykyaikainen keittiö.

Keskellä näkymää hallitsevat iso tulisija, valkoinen piano sekä huputetut spottivalot.

– Tästä tulee myös vahvasti mediakeskus. Tulemme tekemään täällä radio ja TV-ohjelmia muun muassa Radio Deille sekä omalle antennikanavallemme 30. Nyt yleisötilaisuuden peruunnuttua myös Messias-oratorion konserttiversio Hauhon kirkosta nähdään omalla kanavallamme 26.12. kello 19.

Vipinää kylän raitille ympäri vuoden

Toimintaa on luvassa ympäri vuoden.

– Olemme kutsuneet tätä kurssi- ja kulttuurikeskukseksi. Järjestämme muun muassa yleisö- ja musiikkitapahtumia sekä rukoustilaisuuksia ja koulutusta lähetys-, evankelista- ja sielunhoitotyöhön. Tänne tulee myös One Wayn oma seurakunta, johon kaikki ovat tervetulleita.

Suonto arvelee, että paikallisten palvelujen kysyntä lisääntyy ja väkeä näkyy enemmän myös Hauhon katukuvassa.

– Toivotaan, että yhteistyö kaikkien kanssa sujuu mahdollisimman hyvin.