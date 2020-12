Hauhon kesäteatteri joutuu lähtemään Lautsiasta – Mistä löytyy harrastajanäyttämölle uusi koti?

Lautsian kartanoteatterin ensimmäinen ensi-ilta koettiin kesäkuussa 2005, jolloin nähtiin nähtiin Reijo Leinon kirjoittama komedia Euroopan omistaja.

Onnistuneen avauksen jälkeen innostunut harrastajaporukka on tuottanut joka vuosi teatteriesityksen. Tänä vuonna musiikkikomedia Pohjoisen taivaan alla jouduttiin perumaan koronapandemian takia.

– Ehdimme aloittaa harjoitukset ja päästä vähän jyvälle, kunnes oli pakko tehdä päätös esitysten siirtämisestä ensi kesään. Ryhmässä on useita hoitoalan henkilöitä ja myös riskiryhmäläisiä, yhdistyksen puheenjohtaja Arto Salminen kertoo.

Muutto tuli yllätyksenä

Teatterin sopimus Lautsian kanssa päättyi tähän vuoteen, eikä uudesta neuvotella. Salmisen mukaan uusi omistaja tekee kartanosta yksityisasunnon ja muutokset koskevat myös ranta-aluetta, jossa teatteri on toiminut.

– Asia tuli meille vasta syksyllä eteen kuin salama kirkkaalta taivaalta. Jotain kaavailuja uudesta paikasta on ollut, mutta mitään Lautsian veroista tulemme tuskin löytämään, Salminen tuumaa.

Virallinen nimi Lautsian kartanoteatteriyhdistys ry muuttuu myös jatkossa Hauhon kesäteatteriksi.

Toiveissa kiinteä katsomo

Nyt yhdistys etsii sopivaa paikkaa tarjoavaa yhteistyökumppania vähintään viideksi vuodeksi ja mielellään kymmeneksi.

– Meillä on kova hinku ja tarkoitus jatkaa toimintaa, eikä kukaan halua lopettaa. Esitysten toteuttamisessa on nelisenkymmentä aktiivista ihmistä mukana ja uuttakin porukkaa on tulossa.

Teatteriesitystä ei voi mille tahansa kedolle pystyttää, sillä tarvitaan sähköä, wc-tiloja ja edellytykset kahvitarjoiluille.

– Toiveissa olisi saada semmoinen paikka, jossa katsomoa ei tarvitsisi kesän jälkeen purkaa. Haluaisimme tehdä oikein kunnollisen katetun katsomon, Salminen sanoo.

Yleisöä on riittänyt

Kesäteatterin esitykset ovat saaneet ihmiset hyvin liikkeelle.

– Alkuvuosina toimittiin vaihtelevalla menestyksellä, mutta viimeiset kolme vuotta ovat menneet hyvin. Katsojia on ollut parhaimmillaan 2500, mikä on hieno tulos, kun pääosin talkoilla tehdään.

Jos jonkun päässä syttyy hyvä idea teatterin uudesta sijainnista, kannattaa pirauttaa Arto Salmiselle numeroon 045-7872 4005. Yhdestä asiasta ei tingitä.

– Kyllä siitä lähdetään, että Hauholla pysytään. Olemme aina saaneet paljon talkooväkeä Lautsian kyläyhdistyksestä niin lavasteiden rakenteluun, lipunmyyntiin kuin kahvioonkin. Parhaassa tapauksessa uusi paikka ei olisi hirveän kaukana sieltä.

Musiikkipitoista komediaa

Tulevan kesän esityksen harjoitukset on tarkoitus aloittaa tammikuussa, mikäli rajoitukset sen sallivat.

Markku Hyvösen kirjoittaman musiikkikomedian Pohjoisen taivaan alla (alkuperäiseltä nimeltään Aina oon veljeä toivonu) ohjaa Pekka Verho ja musiikkina kuullaan Leevi and the Leavingsin kappaleita.