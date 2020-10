Haukkaan pääsee pian yleisö – Viikonlopun aikana pääsee jo kurkkaamaan Tuulosen hangaarin uutta siivekästä

Hawk-harjoitushävittäjä HW-338 on laskeutunut Hanssin-Jukan viereen kauppakeskus Tuulosen hangaariin. Tulokkaan tunnistaa lentokoneeksi, vaikka sillä ei ole siipiä.

– Saamme koneeseen materiaalia sen mukaan, mitä käytössä olevilta Hawkeilta liikenee. Siivet lentävät vielä kymmenen vuotta. Eivät ne toisaalta meille olisi mahtuneetkaan, sillä tila hangaarissa on jo nyt täynnä, Hanssin-Jukan perinneyhdistyksen puheenjohtaja Kimmo Salomaa kertoo.

Tuoretta tuuloslaista voi ihailla ainakin ikkunan takaa ja tänä viikonloppuna myös ihan läheltä, sillä näyttelytilan ovet ovat auki Ale-tapahtumassa.

– Kun saamme kaiken valmiiksi ja korona hellittää, myös yleisö pääsee koneeseen sisään istumaan ja kokeilemaan, Salomaa lupaa.

Hyväkuntoinen yksilö

Hawkin saapuminen Tuuloseen oli Salomaan mukaan iso asia, varsinkin kun kauppakeskuksen tila ei ole varsinainen ilmailumuseo.

– Itse käyttäisin termiä sotilasilmailuhistoriallinen näyttely. Se, että saimme koneen tänne pienen joukon työllä, on hieno juttu, etenkin kun yksilö on oikein hyvässä kunnossa, hän iloitsee.

Suomen ilmavoimissa lentää vielä reilut 30 samanlaista harjoitushävittäjää. Hankintapäätös 50 kappaleesta tehtiin vuonna 1977. Jatkohankintana 1990-luvun alussa ostettiin 7 Hawkia, joilla korvattiin onnettomuuksissa menetettyjä koneita. Ja vielä vuonna 2007 Sveitsistä hankittiin 18 vähän lennettyä eri mallisarjan Hawkia.

Koneita on viime vuosina modernisoitu niin, että mittareita on vaihdettu monitoiminäytöiksi. Silloin ne vastaavat paremmin käytössä olevaa Hornetia. Hawk on ollut alan ihmisten mielestä yksi parhaista puolustusmateriaalien hankinnoista, mitä Suomeen on tehty. Se on ilmavoimissa pisimpään palvellut kone.

Hawk-338 kuului loppuaikansa taitolentoryhmään Midnight Hawks (keskiyön haukat). Näytöksissä koneen alumiininen runko joutuu kieputuksessa kovalle koetukselle.

Yksi vetonaula lisää

Tuulosen silmäterästä puuttuu siipien lisäksi vielä moottori, mutta sen toivotaan saapuvan joskus vuosien päästä, kun yhä lentävätkin yksilöt siirtyvät eläkkeelle. Mitään osia koneesta ei enää haeta käytössä oleviin, sillä esimerkiksi sen ohjaamon mittarit on jo vaihdettu museoversioiksi.

Salomaa uskoo, että harjoitushävittäjä on omiaan vetämään ihmisiä Tuulosen hangaarin näyttelyyn.

– Meidän etunamme on, että tänne ei tarvitse varta vasten tulla, vaan voi ostosreissulla pyörähtää katsomassa koneita. Meille on keskeistä se, että kauppakeskus ja kauppiasyhdistys tukevat meitä toiminnassa. Ilman sitä tätä ei pystyisi pyörittämään, hän sanoo.

Ilmashow näytölle

Syksyllä ja talvella hangaaria pyritään pitämään auki kaikissa kauppakeskuksen tapahtumissa talkoovoimin. Kesäajan sen on tarkoitus olla avoinna kattavasti.

– Opastetaulut Hawkille täytyy vielä saada. Ajatuksena on myös hankkia viimeistään kesäksi seinälle näyttö, jossa pyöritetään Kaivopuistossa Suomen satavuotisjuhlien kunniaksi järjestettyä Midnight Hawksien ilmashow’ta. Se on kuvattu sekä maasta että ilmasta, ja varsinkin koneesta kuvattu osuus on huima, sillä siinä ollaan lentäjän pöksyissä, Salomaa kertoo.

Hanssin-Jukan hangaari on auki Tuulosen Ale-päivissä la ja su 17.–18.10. klo 11–15. Vapaa sisäänpääsy.