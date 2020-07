Hauska bändileffa

Sing Street

Ohjaaja John Carney

Pääosissa Ferdia Walsh-Peelo, Lucy Boynton, Jack Reynor, Kelly Thornton, Aidan Gillen, Mark McKenna, Maria Doyle Kennedy

Lauantai 11.7. Yle Teema & Fem klo 23.15

Jos haluat kuunnella kasarimusiikkia ja muutoinkin tehdä aikamatkan 1980-luvun Dubliniin, niin Sundance festivaaleilla vuonna 2016 ensi-iltansa saanut Sing Street on lauantai-illan elokuva. Siinä soivat The Cure, Duran Duran, The Clash, A-ha, Spandau Ballet, Hall & Oates ja The Jam, alkuperäisinä tai covereina.

Golden Globe -palkinnon parhaasta musikaali- tai komediaelokuvasta napannut Sing Street kertoo 14-vuotiaasta Connorista ( Ferdia Flash-Peelo ), jonka elämä on ankeaa. On lama, kotona on raha tiukalla, vanhemmat riitelevät ja Connor joutuu vaihtamaan kurjempaan kouluun. Connorin ainoa lohtu on popmusiikki ja ihastuminen tuntemattomaan tyttöön ( Lucy Boynton ). Tehdäkseen tyttöön vaikutuksen, hän perustaa bändin.

Sing Street -niminen bändi koostuu Connorin koulukavereista. Connor ottaa artistinimekseen Cosmon ja tässä kohdin löytyy todellinen valo elämään. Irlantilaisen John Carneyn ohjaama ja käsikirjoittama Sing Street on vilpitön, aito ja hauska bändielokuva.

* * * *