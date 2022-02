Heidi Kyrö kannustaa rakastumaan hiihtoon – Laulaja sivakoi keulakuvana Suomen Ladun kampanjassa

Suomen Latu aloitti tammikuun lopulla Rakastu hiihtoon -kampanjan, jonka tavoitteena on innostaa ihmisiä liikkumaan suksilla, jakaa helppoja vinkkejä ja edistää hyvää latuetikettiä.

Valtakunnallisen kampanjan keulakuvana ja hiihtolähettiläänä on hämeenlinnalainen laulaja Heidi Kyrö.

– Kampanja on oma ideani, joka syntyi jo viime talvena, kun hiihtelin paljon. Elämässäni oli vähän rankempi jakso ja sain paljon voimaa ladulta. Lisäksi löysin uusia kivoja reittejä Hämeenlinnasta, hän kertoo.

Keikka stadionilla

Kampanja polkaistiin käyntiin 29. tammikuuta kansallisena hiihtopäivänä, jonka päätapahtumassa Helsingin Olympiastadionilla laulaja esiintyi.

– Se oli kyllä historiallinen tapaus. Olen varmaan harvoja artisteja maailmassa, joka on pitänyt konsertin pelkästään hiihtäjille, Kyrö nauraa.

Kampanjaa liittyviä videoita on kuvattu Kiilopäällä Urho Kekkosen kansallispuistossa.

Videoilla Kyrö saa opastusta ammattivalmentajilta. Niillä käydään läpi tekniikkaa perinteisestä hiihtotavasta vapaan erilaisiin tyyleihin, ja opetetaan muassa kaatumista, jarruttamista ja oikeaa laskuasentoa.

Laduilla kasvanut

Kemissä syntynyt ja kasvanut Kyrö on hiihtänyt siitä asti kun oppi kävelemään.

– Isä kävi poliisien ampumahiihtokisoissa ja minä olin suksilla meren jäällä jo aivan pikkutyttönä.

Hiihtäminen oli jossain vaiheessa jopa uravaihtoehto, mutta lopulta Kyrö valitsi musiikin.

– Ajattelin siinä vaiheessa, että laulamisessa on enemmän glamouria kuin hiihtoleireissä, joissa yövytään makuupusseissa koulujen jumppasaleissa, hän muistelee.

Mogren-tekniikkaa

Vaikka onkin konkari laduilla, Kyrö sanoo oppineensa paljon kampanjan myötä.

– Ainahan tekniikkaa voi parantaa ja esimerkiksi tasatyöntöni on kehittynyt huimasti.

Tämän talven erityishaasteena Kyröllä on ollut oppia vapaan tyylin Mogren-tekniikkaa.

– Luulin jo osaavani sen, mutta en osaakaan. Ymmärrän teorian, mutta käytännössä painonsiirrossani on jotain pielessä. On aivan mahtavaa saada tekniikkavinkkejä, ja yksikin pieni huomio auttaa lenkillä.

Parasta kuntoilua

Hämeenlinnassa Kyrön hiihtokausi alkaa ja päättyy Ahveniston moottoriradalla.

– Aulangon kymppi on aivan ihana reitti ja uusi tuttavuus on Vuorentaan peltolenkki, jolta pääsee Hattulaan asti. Olen käynyt hiihtämässä myös Hirsimäessä ja Alajärvellä.

Paikalla niin väliä, kunhan maastossa on hiukan vaihtelua.

– Tykkään olla ulkona raittiissa ilmassa ja hiihtäminen on ehdottomasti paras kuntoilumuoto, siinä on töitä koko kropalle, Kyrö tuumaa.

Singlellä ominta itseä

Valoa Kyrön talveen on tuonut myös pari viikkoa sitten julkaistu single ja video Onks tässä tilaa?. Kappaleen sävellys on Janne Saksan käsialaa ja tekstin on tehnyt Pekka Eronen.

– Kappaleessa on nyt sellaista gruuvia ja kansainvälistä popsoundia, jollaiseen olen vuosia pyrkinyt. Biisi on täysosuma ja kuulostaa juuri minulta, Kyrö sanoo.

Toukokuussa laulaja suuntaa taas esiintymislavoille.

– Kukaan ei tiedä, mihin suuntaan koronatilanne taas kehittyy, mutta otan vastaan sen mitä tulee ja lähden mielelläni keikoille. Vierailen myös kesäkuussa Viikinsaaren kesäteatterissa.

Hiihtovideot löytyvät nettisivulta suomenlatu.fi/rakastu-hiihtoon. Heidi Kyrön musiikkivideo on YouTube-palvelussa ja single Spotifyssa.