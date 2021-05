Heidi Suomi muutti muutama vuosi sitten miehen perässä Hämeenlinnaan – Nyt hän toi kaupunkiin toisen rakkautensa

Viime kesänä hämeenlinnalaiset Heidi Suomi ja Arto Lahtinen löysivät yhteisen harrastuksen.

Radioäänenä tuttu Heidi Suomi vei miesystävänsä Jukolan padel-kentälle ja mukaan kutsuttiin pari kaveria. Illan aikana saatiin niin hyvät pelit aikaiseksi, että koko porukka jäi koukkuun. Koko kesä menikin sitten lätkiessä.

Loppukesästä pariskunta alkoi miettiä, miten harrastusta voisi jatkaa ympäri vuoden. Hämeenlinnassa kun ei ollut yhtään padel-hallia.

– Pian selvisi syykin, miksei kukaan ollut sellaista Hämeenlinnaan. Täältä on vaikea löytää tarpeeksi korkeaa tilaa, Suomi kertoo.

Kylmästä lämpimään

Oman tilan vuokraaminen oli ensiksi läppä, joka vähitellen muuttui todeksi, kun kylmä halli löytyi Käikälästä. Sinne saatiin kaksi kenttää. Keväällä löytyi sitten parempi paikka Mäkelän teollisuusalueelta.

– Kyllä tämä kaikki lähti ihan omista tarpeista, Suomi ja Lahtinen nauravat.

He ovat olleet iloisia, että moni muukin löysi jo syksyllä lajin hienouden, vaikka Käikälässä pelattiin pakkasessa pipo päässä.

Nyt Padel Kingin hallissa on kolme kenttää ja lämpimät olosuhteet.

– Suunnitelmia on myös tehdä ulkokenttiä, Suomi paljastaa.

Kokemusta ei tarvitse olla

Pariskuntaa viehättää padelissa lajin sosiaalinen luonne. Nelinpelinä pelattavaa squashin ja tenniksen sekoitusta voi harrastaa vaikka perheenä eikä kokemusta tarvitse olla.

– Tässä on matala kynnys onnistumiseen. Mitään ei tarvitse ennestään osata.

Padel King vuokraa myös mailoja ja palloja. Sisäpelikengät pitää löytyä omasta takaa.

”Kuin oma lapsi”

Suomi ja Lahtinen löysivät toisensa internetin ihmeellisessä maailmassa. Lahtisella on kolme lasta, joten Suomen oli yksinkertaisempaa muuttaa Helsingistä Hämeenlinnaan. Kotiutuminen on sujunut hyvin.

Nyt he asuvat lähellä Padel Kingiä, joten kotoa on helppoa sinkoilla töihin tarpeen niin vaatiessa.

– On kivaa olla avuksi ja olla saatavilla, Suomi sanoo.

Molemmat ovat yrittäjinä ensikertalaisia. Välillä on jouduttu myös muistuttamaan itseä ja toista, että puhuttaisiinko välillä jostain muustakin kuin padelista.

– Tietenkin tämä on välillä kipuilua, mutta yllättävän vähän sitä on ollut, Lahtinen sanoo.

Suomelle oma yritys on kuin oma lapsi.

– Tästä on niin innoissaan, ja kun tekee itselleen, haluaa tehdä sen hyvin. Toisesta saa myös koko ajan tukea.

Haastepelejä

Kun oma harrastuspaikka on taattu, on eteen tullut uusi ongelma.

Molemmat käyvät muualla töissä: Suomella on oma iltaohjelmansa radio Novalla, Lahtinen työskentelee Ojoisten avovankilassa. Viikonloput ja muu vapaa-aika kuluu padel-hallilla.

– Nyt ei tahdo löytyä aikaa pelata, Suomi tuskailee.

Pariskunta onkin keksinyt haastaa muita pariskuntia pelaamaan.

– Jos he voittavat meidät, he saavat yhden ilmaisen vuoron. Me emme lähde kentälle lätkimään, vaan pelaamme ihan tosissaan, Suomi lupaa.

Toistaiseksi yrittäjyys on harrastus, josta ainakin Lahtinen haaveilee saavansa jossain vaiheessa itselleen kokopäivätyön.