Helena Kallio vaihtoi ammattia ja perusti oman hyvinvointiyrityksen – Hieronta voi rentouttaa uneen asti

Hieroja Helena Kallio helpottaa lihasjumeja hieronnalla ja jos aikaa jää, hän näyttää anatomiakuvasta kohdat, joista hän on löytänyt ongelmia. Havainnollistaminen auttaa siihen, että hoidettava pystyy ymmärtämään oman kehonsa tilaa ja sen tarvitsemaa käsittelyä. Samalla lihasten nimet tulevat tutuiksi.

Kallion tarjoamiin hoitoihin kuuluvat klassinen hieronta, urheiluhieronta, intialainen päänhieronta, kuumakivihieronta, rentoutus, kehoa puhdistavat jalkakylvyt ja vartalon syvälämpöhoidot. Itseään hän kuvailee sloganilla Hieroja, jolla on hyvät kädet.

– Urheiluhierontaa yhdistän klassiseen hierontaan. Jalkakylvyssä keho puhdistuu kuona-aineista, raskasmetalleista ja muista epäpuhtauksista ja parantaa aineenvaihduntaa. Syvälämpöhoito, jossa maataan lämpöpatjojen sisällä ja peiton alla, auttaa muun muassa painonhallinnassa ja aineenvaihdunnassa, hän selventää.

Pintakäsittelijästä hierojaksi

Heinusta kotoisin oleva Kallio on hierojana alanvaihtaja. Yrittäjäksi hän ryhtyi valmistumisensa jälkeen pari vuotta sitten. Toimitilat löytyivät vanhasta kartano- ja koulurakennuksesta Koulutieltä. Hän on kuullut, että samaisessa tilassa on ennen sijainnut muun muassa kielten ja musiikin opetusluokka.

Tilojen remontissa Kallio uudisti hoito- ja odotushuoneessa pinnat. Työhön ei tarvittu ulkopuolisia tekijöitä.

– Olen ensimmäiseltä ammatiltani pintakäsittelijä, hän kertoo.

Työhistoriaa Kalliolle on kertynyt myös 4H-yhdistyksessä, missä hän ohjasi nuoria työpaja Tikissä Hämeenlinnassa.

Apua lihasjännityksiin

Korona-aikaan etätyö kotona saattaa tuottaa ihmisille lihasjännityksiä, joihin haetaan apua hierojalta. Hoitotuokio on Kallion mukaan usein sosiaalinen tapahtuma, mutta aivan hiljaakin sen aikana saa olla, jos haluaa. Eikä tavatonta ole sekään, että hierottava vaipuu unten maille.

– Jos asiakas on väsynyt, eikä pahoja jumikohtia ole, hän saattaa rentoutua ja vaikka nukahtaa hoidon aikana.

Asiakkaita Kallio ottaa vastaan myös lauantaisin ja sunnuntaisin.