Helena Nordenswanin puutarhassa on tilaa hulluttelulle – "Tykkään tehdä tätä pihaa rennolla ja rempseällä otteella"

Helena Nordenswanin puutarhassa on tilaa luovuudelle. Iittalassa sijaitsevan talon pihapiiristä voi kukkapenkkien keskeltä bongata vaikka hetekan, vanhan maatalouskoneen osan tai ruosteisesta piikkilangasta tehtyjä palloja.

Lähes hehtaarin kokoinen puutarha on Nordenswanille henkireikä ja vastapainoa työlle.

– Tämä on minun kuntosalini ja mielenterveystoimistoni, joka on avoinna joka päivä ympäri vuoden.

Nurmikko temmellyskenttänä

Helena Nordenswan muutti maalle nykyisen miehensä Kristian Nordenswanin kanssa kahdeksan vuotta sitten.

– Tilan alkuperäiset asukkaat ovat olleet innokkaita puutarhaharrastajia, mutta seuraavat asukkaat antoivat pihan olla. Olemme nyt siitä asti kunnostaneet tätä yhdessä.

Puutarhassa on useita kukkapenkkejä, mutta sieltä löytyy myös trampoliini ja uima-allas. Pariskunnan uusperheeseen kuuluu yhteensä viisi aikuista lasta. Lapsenlapsia on kahdeksan.

– Pihaa on rakennettu lastenlasten ehdoilla. Vaikka jatkuvasti hankin kasveja, haluan, että täällä on nurmikkoa, sillä mönkijöille, polkutraktoreille ja palloilulle pitää olla tilaa.

Kesäisin tilalla laiduntaa kyyttövasikoita – tänäkin vuonna kolme. Lisäksi tilalla käyskentelee viitisentoista maatiaiskanaa omassa aitauksessaan.

– Tykkäämme molemmat eläimistä ja oli luontevaa ottaa ”kesäapulaisia”. Kanat ja vasikat ovat enemmän isännän juttu.

Positiivisesti kylähullu

Yksi pihan katseenvangitsijoista on vanhoista suksista kesäkeittiön taakse rakennettu aita. Idean Nordenswan sai, kun näki Orivedellä kesämökin, jonka puuliiterin takaseinään oli naulattu suksia vieri viereen. Ajatus ei jättänyt rauhaan.

– Kun suksiaitaa tehtiin, joku kylältä sanoi, että olemme jo saamassa kylähullun maineen. Minähän otin sen tosi positiivisena, Nordenswan nauraa.

Kesäkeittiön toiselle puolelle on tulossa vielä lisää aitaa.

– Kysyin tutuiltani vanhoja suksia ja niitähän tuli niin paljon, että niitä jäi vielä varastoonkin.

Monenlaista kierrätystä

Puutarhasta on kuin huomaamatta tullut kierrätyksen keidas.

– Rojut kiinnostavat minua. Tykkään vänkyröistä ja kaikesta ruosteisesta. Täällä kaikki on vanhaa ja jostain haalittua tai kierrätettyä, esimerkiksi kattilat ja pinnatuolit on saatu kavereilta. Kasvihuoneen seinätkin on rakennettu vanhoista ikkunoista.

Lisäksi Nordenswan kompostoi kaikki bio- ja kitkemisjätteet ja käyttää ne sitten puutarhassa. Myös ruoho- ja oksasilppu päätyy kukkapenkkeihin katteeksi ja monet perennat ovat peräisin kasvienvaihtotorilta.

Aina ei tavaroille ole heti paikkaa mielessä. Siihen ongelmaan hän on keksinyt ratkaisuksi rojupöydän.

– Tällä hetkellä pöydällä lojuu jonkun sohvan jousisto, maitotonkkia, mehumaijoja ja kattiloita sekä pihapiiristä kaadettujen puiden pahkoja.

Valmista ei tule koskaan

Helena Nordenswan oli 33 vuotta kukkakaupassa töissä, mutta viimeiset kuusi vuotta hän on työskennellyt pesulassa, jossa käsitellään lääketeollisuuden vaatteita.

– Teen hyvin tarkkaa työtä ”avaruuspuku” päällä. Tämä puutarha on työn vastapaino ja rakas harrastus.

Hän käy edelleen puutarhatapahtumissa ja seuraa alan lehtiä.

– Ideoiminen on se juttu. Saatan myös työn lomassa ihan vain istahtaa suunnittelemaan. Meillä on jo vitsinä, että aina kun aloitan lauseen ”minä olen vähän suunnitellut”, mieheni aina vastaa ”tuota minä vähän pelkäsinkin”, mutta hän auttaa paljon ja nykyisin häneltäkin on alkanut tulla ideoita.

Puutarhaa ei ole koskaan tarkoituskaan saada valmiiksi.

– Tykkään tehdä tätä pihaa rennolla ja rempseällä otteella. En noudata mitään kaavaa vaan haluan hullutella. Kaikki eivät pidä tällaisesta vinksin vonksin -meiningistä, mutta tämä on minun juttuni.

