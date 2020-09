Koulutettu Helmi haistaa homeen, mutta tarvitsee ihmisen apua – Ville Kalliomäellä on selkeä kanta "homekoirien" merkinnöistä

Helmi haistaa puhtaan homeen, mutta tarvitsee aina ihmisen selvittämään, mitä se on löytänyt.

Erikoisetsintäkoira Helmi tulee tutkittavaan tilaan intoa puhkuen. Se haistelee ja viipottaa menemään kovalla kiireellä.

Helmin ohjaaja Ville Kalliomäki katselee koiran toimintaa herkeämättä. Samoin sitä seuraa kuntotarkastaja Tero Sinikara .

Koirasta nimittäin ei ole mitään iloa kuntotarkastuksissa, jos ihminen ei tulkitse ja seuraa sen toimintaa. Ihmisen pitää ottaa selvää, mihin koira reagoi ja miksi.

Yli vuoden koulutus

Homekoirat ovat olleet pitkään muotia kuntotarkastajina.

Toistakymmentä vuotta tarkastuksia tehnyt Tero Sinikara kyllästyi siihen, että tuli kohteeseen paikalle vasta homekoiran visiitin jälkeen. Pahimmillaan koira oli merkinnyt paikkoja ja asunto oli sitä kautta leimattu hometaloksi, vaikkei siinä perusteellisen tutkimuksen jälkeen havaittu mitään merkittävää vikaa.

– Kun kuntotarkastaja ei tunne koiraa, hän ei tiedä, mille hajulle koira on koulutettu. Se on huono järjestys. Toisekseen ei ole yksiselitteistä, mitä koira kohteesta merkitsee, sanoo Tähtitarkastuksen yrittäjä Tero Sinikara.

Sinikara löi hynttyyt yhteen lentopallosta tutun managerin Ville Kalliomäen kanssa. Kalliomäki on kouluttanut koiria yli 30 vuotta ja toimii Kennel-liitossa ylituomarina.

Kalliomäki hankki koiran, joka koulutettiin puhtaalle homeelle ja kitiinille. Koiran koulutus kesti yli vuoden ja sitä harjoitutettiin 6–8 kertaa päivittäin.

Edelleenkin koiran kanssa pitää treenata hajuja vähintään viisi kertaa viikossa.

Helmi opetettiin tunnistamaan ensin puhdas home ja sitten kitiini. Kun koira oppi ne, ryhdyttiin opettamaan kasvatettua hometta eri alustoilla vaikkapa puun palasella.

Kalliomäki tähdentää, että jos koiraa kouluttaa ensin vanerin palassa olevalle homeelle, ei voi tietää haistaako koira vanerin, homeen vai jonkin vanerissa olevan lisäaineen.

– Tärkeää on se, että koira haistaa vain homeen. Jos koira pääsee koulutuksen aikana kiinni väärään hajukuvaan, sitä ei voi kouluttaa tai se on vaikea kouluttaa siitä pois, Kalliomäki sanoo.

Mikä haisee ja miksi?

Kalliomäen mukaan koiran haistelujen perusteella kotia ei voi leimata hometaloksi vaan koira on yksi työkalu, vähän tarkempi kuin kosteusmittari.

– Aina koiran jälkeen pitää selvittää, mikä haisee, missä haisee ja miksi.

Sinikaran mukaan ei riitä, että koira käy vähän nuuskimassa, vaan kuntotarkastajan tehtävä on ratkaista, mitä koira merkitsee ja löytää syy. Yleensä se löytyy talon rakenteista.

Koulutusinto lähti ruumiskoirista

Tositoimissa koira käytetään tarkistettavassa talossa usein kolme kertaa ja tarkastukseen menee useampia tunteja. Käyntien välissä koko asunto usein tuuletetaan, ja Helmi viedään ulos ”tyhjentämään nenä”, jonka jälkeen Helmi pääsee uudelleen töihin.

Koiran ohjaajan pitää tuntea työvälineensä ja lemmikkinsä hyvin ja osata tulkita koiran käytöstä. Kalliomäki ottaa esimerkin. Hän pystyy näkemään Helmin käytöksestä kotona, onko terassilla vieraillut siili, hiiri vai joku muu eläin.

– Koira merkitsee vaikka mitä, mutta Helmi ilmaisee vain puhtaan homeenkuvan.

Kalliomäki on koiraihminen. Hän on jo 20 vuotta sitten kouluttanut ruumiskoiria. Kaukolämpövuotoja etsiviä koiria Kalliomäki koulutti jo 12 vuotta sitten. Lisäksi hän on työskennellyt ongelmakoirien parissa 1990-luvulta lähtien.

– Koirien kouluttaminen kiehtoo juuri siksi, että mitä kaikkea eläimet oppivatkaan tekemään.

Helmi on hankittu kennelistä, joka tuottaa virkakoiria. Kalliomäen mukaan työkoiran pitää olla sellainen, että se jaksaa oikeasti tehdä töitä.