Herkkumaalla kauppa käy ja vienti vetää – Yritys alkaa pakata tuotteitaan yhä enemmän Hämeenlinnassa valmistettuihin kuppeihin

Herkkumaa tunnetaan ennen kaikkea irtomyynnissä olevista maustekurkuistaan, jotka kaikki tehdään Tuuloksessa. Kaikkiaan yrityksessä käsitellään kurkkua vuosittain 2–3 miljoonaa kiloa.

Toimitusjohtaja Atte Rekola sanoo, että Herkkumaa on kurkuistaan ylpeä, mutta samalla on koko ajan tuotava markkinoille uusia tuotteita.

– Nyt ajatellaan helppoutta ruoanlaitossa. Olemme menneet voimakkaasti kastikemaailmaan. On tullut erilaisia maustemajoneeseja, esimerkiksi suomalainen täysmajoneesi, jossa ei ole yhtään E-koodia. Eri kauppaketjuille ja muille asiakkaille olemme kehittäneet nyt niin paljon tuotteita, että omat tuotekehitykset ovat jääneet vähemmälle, hän kertoo.

Suunnitelmia tehty pakotteiden varalle

Yritys on saanut viime aikoina uusia asiakkaita, joista osa on jopa sen kilpailijoita tietyissä tuoteryhmissä. Puolet tuotannosta on omia ja puolet asiakkaille tehtäviä tuotteita.

– Toisaalta vähittäiskauppa ja vienti ovat vetäneet todella hyvin. Iso osa viennistä menee Venäjälle, ja nyt jännitetään, tuleeko pakotteita. Olemme varautuneet, että vienti Venäjälle romahtaa, ja tehneet suunnitelmia sen varalle. Olin tänäänkin (tiistaina) sinne yhteydessä, ja olen huomannut, että tavallinen kansa siellä on rauhaa rakastava, Rekola vakuuttaa.

Pakkauksissa kartonki korvaamassa lasia

Parhaillaan Herkkumaassa asennetaan uutta tuotantolinjaa, jossa pakataan eri tuotteita kartonkipikareihin, lasipurkkien ja -pullojen sijaan. Samalla testataan, kuinka kauan ne säilyvät näissä pakkauksissa.

Uudet kupit valmistaa hämeenlinnalainen Paccor, mikä tietää sitä, että kun nykyään kaikki lasit tuodaan Keski-Euroopasta, kuljetuskustannukset ja hiilijalanjälki pienenevät oleellisesti.

Saksassa Herkkumaalla on myös yhteistyöyritys, joka valmistaa suomalaisten resepteillä ja laatuvaatimuksilla erikoiskurkkuja sinä aikana, kun Suomessa ei ole satokautta.

Suurkeittiöpuolellekin on tullut uusi linja käyttöön. Aikaisemmin kurkkusalaatit on pakattu peltitölkkeihin, nyt ne tehdään pötköksi kuoreen.

– Teräksen hinta on noussut paljon, ja raaka-aineita on vaikea saada, siksi olemme investoineet tuotteisiin, jotka pakataan uusiin kalvopakkauksiin. Samalla myös pakkausjätteen määrä oleellisesti vähenee, Rekola kertoo.

Entistä parempaa ja turvallisempaa

Herkkumaan toimintaa ohjaa globaali BRC-laatujärjestelmä, jonka mittareilla voidaan toimittaa tuotteita eri maihin tuotteita. Saksalais-suomalainen kauppa esimerkiksi vaatii tämän järjestelmän käyttöä.

– Elintarviketeollisuus on isossa vastuussa kuluttajille. Pystymme tekemään entistä parempaa ja turvallisempaa tuotetta koko ajan. Esimerkiksi jos jossain raaka-aine-erässä on jotain vikaa, se huomataan heti, Rekola kertoo.

– Kaupan asiakkaillamme on mahdollisuus tehdä ennalta ilmoittamatta auditointi, jolloin laatu ja hygienia ovat jokapäiväistä työtä. Entistä enemmän tarkkuutta laadussa vaativat myös suomalaiset kauppaketjut. Ympäristömme on avoin asiakkaille, toivommekin, että heitä tulisi käymään. Se kuuluu laatujärjestelmään., Rekola sanoo.

Tuuloksessa kaikki tilat käyttöön

Korona-aika on sujunut Herkkumaalta hyvin. Se investoi jatkuvasti toimintaansa, kuten automatisoi raskaimpia tuotantolinjojaan. Väen vähentämistä tämä ei silti tarkoita, päinvastoin: juuri alkaneesssa rekrykoulutuksessa on kuusi tulevaa työntekijää.

Viimeiset kaksi vuotta tuotannossa on tehty kahta vuoroa, ja viime vuonna testattiin kuukauden ajan kolmivuoroa. Sekin sujui Rekolan mukaan hyvin, ja osa henkilöstöstä haluaakin tehdä kolmea vuoroa.

Tuontanto on viime vuosina laajentunut niin, että kaikki tilat Tuuloksessa on jo otettu tuotannon käyttöön ja varasto siirretty Tuusulaan. Rekkaralli onkin kova.

– Kymppitien liittymä on ongelma. Aamun rekkaliikenne on valtava, kun tulee pakkausmateriaalia ja raaka-aineita. Tiellä sattuu vaarallisia tilanteita, kun ei ole kääntymiskaistaa. Muuten olemme hurjan tyytyväisiä sijaintiimme. Hämeenlinna on loistava paikka. Ympärillä on puhdas luonto, sitä meidän ulkomaalaiset vieraammekin aina taivastelevat, Rekola ihastelee.

Iso huoli alkutuotannosta

Näinä päivinä Rekolalla on neuvottelut menossa kurkuntoimittajien kanssa. Hänellä on iso huoli alkutuotannosta.

– Meillä pitää olla valmius parantaa myös heidän asemaansa, koska kaikki kustannukset nousevat hurjaa vauhtia. Syksyllä on edessä aikamoinen inflaatio, se on fakta. Kaikkia hinnankorotuksia ei olla vielä nähty, sillä hinnoittelussa mennään tietyissä valikoimajaksoissa, hän arvioi.

Herkkumaa Rekolan suku perusti vuonna 1987. Sijainti Pannujärven teollisuusalueella 10-tien varressa. Työntekijöitä noin 50. Tuotteina mm. vihannessäilykkeet, hillot, maustekastikkeet ja marmeladit. Saksan kanssa yhteistuotantoa 13 vuoden ajan.