Hiihtokausi on lähtenyt hyvin alkuun Hämeenlinnan seudulla – Ladut kaipaavat vielä lunta ja lämpenevä sää voi huonontaa tilanteen nopeasti

Ahveniston moottoriradan latu saatiin tänä talvena auki poikkeuksellisen aikaisin.

– Kausi saatiin nopeasti käyntiin ja pääsimme tykittämään radan lisälenkkeineen ennätysajassa. Talvi on ollut hyvä ja järvissäkin on laadukas jää verrattuna vuoden takaiseen loskaan, Hämeenlinnan kaupungin ulkoliikuntamestari Tomi Nurmi kertoo.

Järviladut on tehty Aulangonjärvelle, Alajärvelle, Katumalle ja Kalvolan Äimäjärvelle.

Metsissä ei ole paikoitellen riittävästi lunta, mistä syystä esimerkiksi Kankaantaan valaistua latua ei ole voitu avata.

– Lassilan peltolenkkikään ei ole käyttökunnossa. Peltolatuja on vaikea tehdä, jos osa pellosta on kynnöksellä.

Aulangolla vilskettä

Aulangon valaistu latu oli maanantaina hiihtokunnossa ja kymmenen kilometrin lenkkikin avattu, mutta siinä on Nurmen mukaan huonompia kohtia.

Iittalan vesitornin latu on avattu, samoin Konnarin lenkki Lammilla, mutta siellä perinteisen tyylin latu on poikki monesta paikasta.

– Vähän vielä lisää lunta kaivattaisiin. Jos kelit menevät plussalle muutamaksi päiväksi, niin hiihtäminen loppuu vähäksi aikaa, Nurmi arvelee.

Tammikuun alkupuolella varsinkin Aulangolla on käynyt vilske. Valaistulla ladulla mitattiin sunnuntaina yli 500 ohittajaa ja järvellä oli runsaasti hiihtäjiä.

– Ihmiset ovat löytäneet hyvin laduille ja porukkaa on paljon. Nyt toivotaan vain suotuisia säitä.

Hämeenlinnan reaaliaikaisen latutilanteen voi tarkistaa kaupungin nettisivuilta.

Tiedotusta somessa

Hattulassa on ajettu Nihattulan–Vuorentaan lenkki, Ilveskalliontien koirahiihtolatu ja Lehijärven latu. Parolan pururadalla on latu, mutta Parolannummen kuntorata oli maanantaina vasta tamppausvaiheessa. Parolassa on ajettu myös latu Marttaristiltä Tenholan linnavuorelle.

Maalatu on ajettu Rahkoilasta Eerolaan, josta pääsee hiihtämällä järven yli Hurttalan puolelle ja Aulangon suuntaan. Latu kulkee myös Rahkoilasta Lepaalle, jossa on lisäksi ajettu Vahopään lenkki.

– Tällä hetkellä vain järviladuista voi takuuvarmasti sanoa, ettei maa tule missään kohtaa näkyviin. Toisaalta järviladut saattavat tukkeutua hyvinkin nopeasti, Hattulan liikuntapäällikkö Jari Salmela toteaa.

Ajan tasalla oleva tilanne selviää Facebookin Hattulan hiihtoladut -sivulta. Siellä olevaa latukarttaa klikkaamalla löytyvät myös parkkipaikat hiihtäjien autoille.

– Facebook on ollut tosi hyvä tiedotuskanava meille ja siellä ihmiset myös neuvovat toisiaan.

Silmä tarkkana ladulla

Janakkalassa Tervakoskella on ladut ajettu Lähdekorvesta lähtevälle valaistulle reitille, Huistin lenkille ja Alasjärvelle.

Tarinmaan VPK:ltä pääsee latua pitkin sekä Kuotolanjärven laduille että Säkkäränmäen ladulle.

Säkkäränmäeltä kohti Turengin Teboilia kulkee Nuolialan peltolenkki, joka on Iso-Hiiden peltoaukealla linjattu Hiidenjoen puoleiseen laitaan.

Tarinmaan koulun lyhyeltä lenkiltä pääsee hiihtämään Keltaisen talon vierestä Säkkäränmäen ladulle.

Turengissa on ladut ajettu Kaurinmaalle, Lintuvuorelle, Konttilaan, Kiipulaan Lastujärvelle. Mallinkaistenjärvellä on vapaa-ajan asukkaiden tekemä jäälatu.

Janakkalan kunta päivittää tietoja latutilanteesta nettisivuillaan janakkala.fi.

– Kivasti on reittejä saatu auki, mutta lunta saisi tulla vielä enemmän, Janakkalan liikuntapäällikkö Inkeri Jortikka sanoo.

– Ulkoilureiteillä on paikoitellen vielä niukasti lunta, joten tarkkaavaisuutta laduilla tarvitaan.

Lue myös:

Moottoriradan montussa on koko päivän ährännyt Kalle Palander ja viisi muuta ukkoa – Mitä he oikein tekivät?