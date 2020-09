Hiljan kuntokammari avasi uusissa tiloissa – "Kuntoilla pitää viimeiseen asti"

Rengon ikäihmiset pääsivät tällä viikolla tutustumaan Hiljan kuntokammarin uusiin tiloihin, jotka on avattu Rengonraitti 19:ssä. Talossa on Hämeenlinnan vanhusten asuntosäätiön vuokra-asuntoja, ja yksi niistä on muutettu kuntosaliksi.

Lähes naapureina asuvat Elvi Jokinen ja Seppo Salonen piipahtivat salin avajaisissa noin 50 muun kävijän kanssa. He odottavat jo innokkaina pääsevänsä tuttujen laitteiden ääreen lihasvoimiaan kehittämään.

– Hienolta ja siistiltä näyttää. Liikunta on ihmiselle tärkeää, ja liikkua pitää ihan viimeiseen asti niin paljon kuin pystyy, molemmat tuumaavat.

Salonen vitsailee, että hän on vahvistunut kuntoillessaan niin, että tytönkin voisi tuosta vaan käsivarsilleen nostaa. Laitteiden joukossa hänellä on kaksi erityisen mieleistä, mutta kaikkikin tuntuvat hyviltä. Jokisen mielilaite on se, jolla poljetaan ja tehdään käsiliikkeitä samaan aikaan.

Myös kavereiden tapaaminen salilla on molempien mielestä mukava asia.

Lisää vertaisia kaivataan

Hiljan kuntokammari on maksutta ikäihmisten käytössä kello 7–21. Ne, jotka eivät vielä avajaisissa saaneet itselleen avainkoodia, voivat hankkia sen vapaaehtoiskeskus Pysäkin kautta Marianne Maatraiva-Sinisillalta , p. 050 3629381, marianne.maatraiva-sinisilta@hameenlinna.fi.

Terttu Rantala on salilla vertaisohjaajana ja siivoojana, mutta hänen lisäkseen kaivattaisiin vielä lisää vertaisia kuntoilijoiden tueksi.

– Todella kiva on näiden ihmisten kanssa olla. Itsekin olen samalla laitteissa ja katson, että kukaan ei laita liikaa painoja itselleen, hän kertoo.