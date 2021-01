Hoitoalalle haetaan lisäkäsiä pikakouluttamalla vanhoja konkareita – "Nyt jokaista tekijää todella tarvitaan"

Sairaanhoitajat, jotka eivät vähään aikaan ole tehneet oman alansa työtä, voivat kevään aikana päivittää ammattitaitonsa Hämeen ammattikorkeakoulussa. Kolmen kuukauden työllisyyskoulutukseen on hakuaikaa jäljellä puolitoista viikkoa.

– Koulutus on suunnattu niille, joilla on aikaisempi sairaanhoitajan tutkinto ammattikorkeakoulusta tai opistosta. Työntekoon haetaan näin lisää varmuutta ja turvallisuutta, ja jokaiselle koulutus räätälöidään sen mukaan, mihin kukin haluaa työllistyä. Sote-kentässä nyt jokainen tekijä todella tarvitaan, hoitotyön yliopettaja Paula Vikberg-Aaltonen sanoo.

Koronakevät antoi sysäyksen

HAMKin jatkuvan oppimisen yksikön asiakkuuspäällikön Kati Rokalan mukaan hoitajien täydennyskoulutus sai lähtölaukauksen koronakeväästä.

– Viime kesänä meille tuli yhteydenottoja henkilöiltä, jotka olivat aiemmin suorittaneet sairaanhoitajan tutkinnon ja olleet jostakin syystä muulla alalla töissä. He haluaisivat kuitenkin palata hoitotyöhön, hän kertoo.

Ensimmäiseksi Rokala oli yhteydessä Hämeen Ely-keskukseen, ja asia lähti menemään eteenpäin. Tarjouskilpailun järjestämisestä voitti HAMK, ja mukaan otetaan 15–20 hakijaa.

Työllisyyskoulutukset on tarkoitettu työttömille, työttömyysuhan alaisille tai lomautetuille henkilöille.

Työpaikan saanti lähes varmaa

Uudelle uralle hoitotyössä -koulutukseen kuuluu kaksi kolmen viikon harjoittelujaksoa.

– Ajatuksena on, että työnantajat tulisivat mukaan siinä vaiheessa, kun haetaan harjoittelupaikkoja. Puolin ja toisin tämä on upea mahdollisuus, sillä kuudessa viikossa ehtii katsoa, tuntuuko työ sopivalta. Omassa ammatissaan voi näin tehdä uusia aluevaltauksia, Vikberg-Aaltonen rohkaisee.

Koska hoitoalalla on tekijöistä pulaa, osallistujille työpaikan saanti on lähes varmaa.

– Työllistyminen on koulutuksen sataprosenttisena tavoitteena. Sen kuluessakin voi aloittaa työnteon. Periaatteessa se onnistuu heti sillä hetkellä, kun oma tuntemus kertoo, että on valmis.

Pienissä ryhmissä ja verkossa

HAMKissa hoitotyön opetus muutti pari vuotta sitten Visamäkeen uusiin tiloihin. Vikberg-Aaltosen mukaan oppimisen ympäristö ja välineet ovat viimeisen päälle nykyaikaisia.

– Meillä on myös uusia kliinisiä opettajia, joilla on hyvät käytännön taidot. Tilanne on erittäin hyvä, kunhan vain päästäisiin olemaan täysimääräisesti lähiopetuksessa. Pienissä ryhmissä opetusta on nytkin viety eteenpäin, eivätkä opinnot ole viivästyneet. Verkko-oppiminen tuo paljon mahdollisuuksia. Onkin aivan keskeistä, että materiaalit ovat ajantasaisia ja opetus on monikanavaista, hän painottaa.

Monelle sairaanhoitajalle etäohjaus on jo myös osa omaa työtä, sillä potilas voi olla aivan jossain muualla ja hänelle annetaan neuvoja chatissa.

Nopea väylä takaisin alalle

Vikberg-Aaltonen ja Rokala toivovat, että ne sairaanhoitajat, jotka miettivät tauon jälkeen paluuta alalle, löytäisivät nyt tarjolla olevan täydennysopetuksen.

– Koulutus on tiivis paketti päästä takaisin omalle alalle. Hoitotyö on tulevaisuuden ala, sillä töitä riittää aina varmasti. Tämä on ihan tuhannen taalan paikka kantahämäläisille tai vaikka radanvarressa asuville. Tosin opiskelijoita meillä on joka puolelta Suomea, Utsjoelta Hankoon ja Vaasasta Ilomantsiin, he kertovat.

Uudelle uralle hoitotyössä -koulutus alkaa 8.3. ja päättyy 4.6. Hakuaikaa on 7.2. asti, ja haastattelut pidetään 15.–16.2. Koulutukseen haetaan TE-palvelujen kautta. Myös HAMKin nettisivujen linkistä pääsee hakemukseen.